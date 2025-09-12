El técnico del Chelsea apuntó contra Garnacho con una fuerte frase: "No llegó"

Sufre Garnacho en el Chelsea: la frase del técnico que golpea al crack

El Chelsea visitará al Brentford este sábado 13 de septiembre por la cuarta fecha de la Premier League buscando no perderle pisada al Liverpool y hasta ganar para superarlo al menos hasta que juegue su partido contra el Burnley. En la previa de dicho compromiso para el vigente campeón del Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 quien habló fue Enzo Maresca, su DT. El entrenador hizo referencia a Alejandro Garnacho, quien llegó en el último mercado de pases y todavía no sumó minutos en cancha.

Por supuesto, la situación para el exjugador del Manchester United es sumamente preocupante ya que no tiene el rodaje esperado en los "Blues". El técnico explicó en detalle el motivo por el cual no lo eligió en las primeras jornadas del torneo local y que seguramente también lo deje afuera del debut por la UEFA Champions League. Por supuesto, sus dichos no tardaron en impactar en el crack nacido en España que representa a la Selección Argentina.

La declaración menos pensada del DT del Chelsea sobre Garnacho

"Está bien, pero necesita trabajo. No llegó al 100%", esbozó Maresca acerca del futbolista con pasado en los "Diablos Rojos", club al que podría enfrentar si llega en buenas condiciones el próximo sábado 20 de septiembre en Old Trafford. En principio, el joven campeón de América con la "Albiceleste" no estará contra el Brentford y todo indica que también se perderá el cruce contra el Bayern Munich del miércoles 17 del corriente en Alemania. De esta manera, sigue a la espera de su debut con una nueva camiseta en el fútbol inglés con la que puede pelear en varios frentes.

El presente lo encuentra al Chelsea con 7 unidades en soledad y segundo, dos por debajo del Liverpool que hoy lidera la Premier con 9 puntos producto de tres victorias al hilo. Hasta el momento, los "Blues" igualaron sin goles en el debut contra el Crystal Palace en Stamford Bridge y vencieron tanto al West Ham de visitante por 5 a 1 como al Fulham de local por 2 a 0. Ahora se medirán contra el Brentford para seguir con la racha de triunfos y no perderle pisada a los "Reds".

Los números de Alejandro Garnacho en su carrera

Partidos jugados : 144 (+8 con la Selección Argentina).

: 144 (+8 con la Selección Argentina). Goles : 26.

: 26. Asistencias : 22.

: 22. Títulos: Copa de la Liga inglesa 2022/2023 y FA Cup 2023/2024 con el Manchester United; Copa América Estados Unidos 2024 con la Selección Argentina.

Enzo Maresca habló sobre Alejandro Garnacho en el Chelsea

Con Enzo Fernández y sin Garnacho, el Chelsea visita al Brentford: hora, TV y cómo ver el partido online

Los "Blues" visitarán a las "Abejas" este sábado 13 de septiembre desde las 16 (hora argentina) en el Gtech Community Stadium con el arbitraje de Stuart Attwell por la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra. La transmisión del partido estará a cargo de Disney+ y el equipo de Enzo Maresca buscará su tercera victoria de manera consecutiva. Por su parte, el dueño de casa que le ganó al Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez en la segunda fecha tratará de volver a ganar después de caer contra el Sunderland la jornada anterior.