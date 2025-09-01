No es Garnacho: el Chelsea sumó a un argentino que es clave de la renovación en la Selección Argentina

Buonanotte es nuevo jugador del Chelsea

Se llevaron a cabo un sin fin de operaciones en el cierre del mercado de pases europeo y una de ellas expuso la contratación de Alejandro Garnacho por parte del Chelsea. Pero este jugador no va a ser el único argentino que acompañe a Enzo Fernández en la nueva temporada de la Premier League, porque los de Londres aceleraron para quedarse con otro mediocampsita que fue clave en la renovación de la Selección Argentina.

Después de varias idas y vueltas, el conjunto de Londres llegó a un acuerdo con el Manchester United para quedarse con la ficha del atacante a cambio de casi 51 millones de dólares. Uno que había amenazado con dejar de jugar en caso de que su club decida colocar trabas para que el pase no se haga. Lejos de bajarse de la contratación de jugadores, Enzo Maresca entiende que necesita un refuerzo en la mitad de la cancha y apuntó hacia otro argentino que se encuentra en el fútbol inglés.

“Es un gran paso en mi carrera. Estoy muy feliz de estar aquí y listo para dar lo máximo al equipo y al cuerpo técnico. Estoy seguro de que será una temporada positiva donde tendré la oportunidad de jugar Liga de Campeones por primera vez. Será un gran desafío y espero poder ayudar al club a lograr sus objetivos”, expresó Facundo Buonanotte que fue presentado en el comienzo de septiembre. El volante de 20 años dejó al Brighton para sumarse a préstamo por un año.

El detalle de este acuerdo es que el Chelsea no cuenta con la posibilidad de quedarse con la ficha del jugador argentino, debido a que su club solo aceptó que salga por 12 meses. Entienden que necesita foguearse con jugadores de mayor jerarquía para que mejore sus habilidades y sumar experiencia que luego les será de utilidad. Una carrera bastante particular porque venía de estar a préstamo en el Leicester y regresó tras consumarse el descenso.

De esta manera, el plantel del Chelsea queda conformado con la presencia de tres jugadores argentinos como es el caso de Enzo Fernández, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho. Además se debe sumar al ecuatoriano Moisés Caicedo y los brasileros Andrey Santos, Joao Pedro y Estevao. Este último fue comprado hace un tiempo al Palmeiras, pero recién pudo incorporarse después de alcanzar la mayoría de edad.

¿Por qué Enzo Fernández no fue convocado por Scaloni?

La ausencia de Enzo Fernández en la lista de convocados para la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas es un dato que no pasa para nada desapercibido. Esto es producto de que recibió una sanción en la que no puede sumar minutos después del planchazo que le aplicó a Kevin Castaño en el partido ante Colombia.

De acuerdo al documento que FIFA emitió, se resolvió darle dos fechas de suspensión al volante de la Selección Argentina. Esto explica las fotos que compartió en sus redes sociales descansando junto a su esposa e hijos en una playa. Por ende, se estima que su regreso se dará para la ventana de octubre en la que se llevarán a cabo dos partidos amistosos que servirán de preparación de cara al Mundial del 2026.