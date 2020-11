Fantino simuló ser DT de Ruggeri y pasó un papelón al aire en ESPN

Todos los lunes por la noche, Alejandro Fantino es la cara principal de las noches de ESPN FC Show, programa que reúne a diferentes figuras del periodismo como Mariano Closs, Miguel Simón, Marcelo Benedetto y Luciana Rubinska; aunque también suma a protagonistas que han sido reconocidos en el mundo del fútbol como Oscar Ruggeri y Diego Latorre. Durante la edición de anoche, el conductor pasó un verdadero papelón al aire debido a que intentó simular a un DT (director técnico). Como consecuencia, el campeón del mundo con la Selección Argentina en México '86 se indignó.

Ante la atenta mirada de los demás integrantes de la mesa, Fantino intentó explicar en detalle cómo sería su planificación y modelo ideal de entrenamiento para que sus dirigidos trabajen duro y se mantengan en buenas condiciones físicas. Sin embargo, su método no generó una buena impresión en la mesa de debate.

Para colmo, Ruggeri estalló de furia y lo cruzó con picantes comentarios que además estuvieron apoyados por los comentarios irónicos de Latorre, Closs, Benedetto y Simón. El resultado de la simulación del conductor terminó provocando las risas y burlas de sus propios compañeros de ESPN.

El diálogo de Fantino simulando ser el entrenador de Ruggeri que terminó en un papelón al aire de ESPN:

Fantino: "Retegui, entrenador de hockey, los hacía entrenar tres horas. Haría triple turno"

Ruggeri: "¿Pero qué triple turno? ¿Sabés cuánto durás? Viene un tipo, se para ahí y dice: 'Triple turno'. Una semana dura y lo mandan afuera al entrenador"

Fantino: "Ah, ahí quería llegar. Me volteás si te pongo triple turno"

Ruggeri: "¿Cómo vas a hacer triple turno? No se puede..."

Fantino: "Hice todo esto para que alguien me sacara..."

Ruggeri: "No se puede. No podés..."

Fantino: "Vamos a estar concentrados tres días a la semana. Vamos a concentrarnos..."

Ruggeri: "¿Vos sos el técnico que va a hablar así desde el principio?".

Fantino: "Vamos a hacer un trabajo. Vamos a arrancar tres días a la semana, a las 7.30 horas de la mañana".

Ruggeri: "¿A las 7.30 horas de la mañana? Pensá las distancias... Tenés que despertarte a las 5 de la mañana".

Fantino: "A las 7.30 horas es el primer turno. Salís a hacer un trabajo físico".

Ruggeri: "¿Qué es un trabajo físico?".

Fantino: "Pasadas".

Ruggeri: "¿Qué son pasadas?"

Fantino: "Lo organizará el preparador físico. Serán 45 minutos, una hora".

Ruggeri: "Terminamos... ¿Y después qué hacemos?"

Fantino: "Se desayuna, se descansa, se almuerza y a las 14 horas metemos el segundo turno".

Ruggeri: ¿Y cómo hacés? A las 12.30 horas comés una manzana..."

Fantino: "Laburá, loco. Laburá, para eso te paga".

Latorre interrumpió y comentó: "El exceso de entrenamiento es tan fatídico como la falta de entrenamiento".

Ruggeri: "Estás muy bien estando acá haciendo un programa de televisión. Te iría fatal".

Closs: "Estoy viciado de la mentalidad de los jugadores. Es como Oscar se maneja. Cualquiera que se maneje así..."

Benedetto: "No es una cuestión de cantidad. A mí me pueden decir que trabaje 20 horas, pero si no genero lo mismo, quizás trabajando menos tengo más efectividad. Además, otra cosa: lo del triple turno se ha hecho en pretemporada. Ahí hay una intensidad diferente".

Simón: "Cuenta la leyenda que el Leicester, que cuando ganó la Premier League siendo una de las campañas más impactantes de los últimos años con bajo presupuesto... Llegó el entrenador Ranieri, italiano, severo y trabajador. Después de los primeros dos entrenamientos, cuentan que Vardy y otro compañero se le acercaron y le dijeron: 'Mister Claudio, nosotros trabajamos así, comimos esto y descansamos esto. ¿Qué le parece?'. Ranieri le respondió: 'Me parece bien'. Y terminaron siendo campeones".