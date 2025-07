Dura sanción de la AFA para Laucha Acosta por sus dichos contra Mastrángelo

El atacante del 'Granate' se llevó una dura sanción tras su cruce con el árbitro del duelo ante Deportivo Riestra.

El exabrupto de Lautaro Acosta contra el árbitro Hernán Mastrángelo no pasó desapercibido para la Asociación del Fútbol Argentino. Tras la derrota del 'Granate' por 1 a 0 frente a Deportivo Riestra por la presentación en el Torneo Clausura 2025, el histórico atacante (quien fue amonestado mientras estaba en el banco de suplentes) realizó fuertes declaraciones contra el referí principal: "Cuando hay un equipo del poder, dirige Mastrángelo", disparó. El Tribunal de Disciplina tomó nota de estos dichos en el informe presentado y tomó una contundente determinación.

En el Boletín publicado este jueves por el organismo que regula al fútbol argentino, se determina que el jugador del conjunto del sur del Gran Buenos Aires será suspendido "provisionalmente", razón por la que no podrá ser convocado para el próximo partido por el certamen local frente a Rosario Central. El 'Laucha' deberá presentar un descargo por escrito para apelar la sanción, la cual puede tener hasta 90 días de vigencia.

La gran polémica del encuentro que se disputó el lunes pasado en el Estadio Guillermo Laza ocurrió a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando Sasha Marcich conectó un centro proveniente desde el sector izquierdo de Marcelino Moreno; el cabezazo del defensor granate impactó en la mano de Horacio Gallo (quien se encontraba dentro del área), aunque ni Mastrángelo ni Fernando Echenique (que estaba a cargo del VAR) consideraron que fuese penal.

La suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina a Lautaro Acosta.

La jugada del penal de Deportivo Riestra que reclamó todo Lanús

Las picantes declaraciones de Lautaro Acosta contra Hernán Mastrángelo

Completamente sacado al término del partido, Lautaro Acosta indicó: "Con este equipo, en esta cancha y con Mastrangelo pasa casi siempre lo mismo. Cuando hay un equipo del poder, lo dirige él. No pasa nada, sabemos a los que nos enfrentamos así que tenemos que estar tranquilos".

En este mismo sentido, aseguró: "Hay que saber que estas cosas van a pasar. Estuvieron pasando durante toda la fecha. Las cosas vienen raras. Hay que adaptarse y pelear contra todo. No es la primera vez que nos pasa. Dos veces jugamos en esta cancha en toda la historia: las dos nos dirigió Mastrangelo. Y la anterior vez nos echó un jugador a los 17 minutos. Al partido siguiente dirigió a Independiente Rivadavia y no echó a un jugador de Independiente Rivadavia por la misma situación".

Aún así, Acosta también fue autocrítico con el tanto recibido por su equipo: "Ellos jugaban a eso, a chocar, a meter, a empujar con el juego directo. Creo que con eso nos fueron llevando. Se quedan con la victoria en una falta que no es. Y nos hacen un gol en una jugada elaborada en donde nosotros no estuvimos atentos a los detalles, que no podemos fallar. Y el penal dudoso, en la bajada de Sasha Marcich, que le pega en la mano, que el árbitro dice que le pega en el pecho, y ni se revisó", sentenció.