La triste historia detrás de uno de los clásicos del chamamé: todo un pueblo afectado

Pocos saben la historia detrás del chamamé Oración del remanso.

Una de las piezas fundamentales de la música popular argentina es Oración del remanso, una obra litoraleña que Jorge Fandermole compuso hacia finales del siglo XX, específicamente en 1998. La lírica está cargada de imágenes poéticas y retrata las súplicas de un trabajador del río dirigidas hacia una figura religiosa protectora.

La geografía del tema evoca de forma directa al Remanso Valerio, un asentamiento pesquero situado en la provincia de Santa Fe, en el tramo costero del río Paraná que conecta a Granadero Baigorria con Rosario. La cotidianeidad de este pequeño poblado está íntimamente ligada al curso fluvial, el cual proveía históricamente ejemplares de gran tamaño que garantizaban el sustento de las familias locales.

El lugar estuvo marcado por diversos accidentes y la peligrosidad de sus aguas; para buscar protección ante las adversidades del entorno, la comunidad decidió levantar una escultura pétrea dedicada al Cristo Pescador y ésta quedó inaugurada el 27 de mayo de 1995. Fandermole descubrió la existencia del monumento a través de la señalización vial mientras transitaba por la Ruta 11, un hallazgo que posteriormente se transformó en la principal fuente de inspiración para dar forma a su composición.

Desde sus costas, los habitantes contemplan el tránsito de las grandes embarcaciones comerciales que se dirigen hacia las terminales portuarias de San Lorenzo. No obstante, el desarrollo urbano y las construcciones civiles en las áreas adyacentes alteraron el equilibrio ambiental de la región, lo que perjudicó severamente las condiciones de vida y la economía de los lugareños.

Jorge Fandermole.

La historia detrás de la zamba La Taleñita

Una de las composiciones folklóricas con mayor arraigo en el norte del país, particularmente en el territorio salteño, nació de las vivencias reales de su creador durante su adolescencia. Con solo 14 años, Rubén Pérez diseñó esta melodía basándose en el magnetismo y la gracia de una joven oriunda de El Tala, una localidad situada en la región meridional de Salta.

Los versos se estructuraron como un retrato de los sentimientos que la muchacha despertaba en el autor, alejándose de las ficciones habituales del género. El recorrido comercial y la masificación de la obra a nivel nacional se consolidaron a principios de la década de 1970. El impulso definitivo ocurrió en 1972, cuando el conjunto Las Voces de Orán registró la pieza en el estudio de grabación y permitió que este homenaje local se incorporara al repertorio tradicional de la música popular argentina.