Toda la vida tiene música, teatro, humor y esas ganas de disfrutar del arte.

En tiempo de urgencias, se abre el telón y salen a escena producciones teatrales del mejor nivel, músicas que llegan desde Cuba, humor agudo para almas sensibles e inteligentes y la cuota de rock que no puede faltar en ninguna cartelera. Pasen y vean, las función está por comenzar.

Liuba María Hevia regresa a Buenos Aires

Buenos Aires recibe una de las voces más íntimas y perdurables de la tradición musical hispana: Liuba María Hevia, una de las compositoras cubanas más importantes y relevantes de todos los tiempos. Se presentará el sábado 30 de Mayo desde las 21, junto a la cantante Magdalena León, en el Teatro El Alambique, ubicado en Griveo 2350, en el porteño barrio de Villa Pueyrredón, con un show al que llamaron Tantas Vidas (entradas en www.alternativateatral.com).

Liuba recorrerá distintos ritmos de la música cubana, desde la habanera hasta la guajira, el bolero, el son y la canción trovadoresca, entre otros, desplegando así la riqueza expresiva y la diversidad emocional de una tradición musical profundamente viva. La obra de Liuba María Hevia se distingue por su capacidad de preservar aquello que el tiempo amenaza con borrar una y otra vez: la sacralidad de la infancia, la dignidad de la ternura, la verdad íntima del amor y la memoria emocional de un pueblo. Sus canciones no buscan el ruido. Buscan la permanencia. No se imponen sobre quien escucha; entran en silencio y permanecen.

Estos pequeños libros que quedan

El 1 de junio llega Estos pequeños libros que quedan, la nueva obra de la dramaturga, directora y gestora cultural Cynthia Edul en Arthaus Central (Bartolomé Mitre 434). Un encuentro con la literatura y la biblioteca como universo de pérdidas, hallazgos y redescubrimientos. Interpretada por Mónica Raiola, Ignacio Sánchez Mestre y Agustina Muñoz, la obra despliega el vínculo entre una madre y una hija que buscan un objeto perdido en medio de una gran biblioteca con vida propia. Ese objeto que buscan, trae a su vez un dolor que sólo los libros pueden ayudar a nombrar. La obra pone el foco en la vida y la poesía, la experiencia y la literatura.

¿Cómo se nombra lo perdido? Serán los poetas y escritores que habitan esa biblioteca los encargados de ponerle imágenes y sentido a todo aquello no se puede nombrar. Y entre libro y libro transcurre esa compleja relación entre una madre y una hija, los vínculos familiares y la historia misma de las mujeres. “Surge de una anécdota personal, que bien podría haber sido la consecuencia de haber leído mucho El Quijote. Entonces, fui a la biblioteca para encontrar en la ficción una forma de contar ese momento de mi vida”, comenta su autora.

Escrita y dirigida por Cynthia Edul, estrena el primer día del mes próximo y las funciones serán el 1, 8, 22 de junio y 20 y 27 de agosto a las 20, con localidades a $20.000 (descuento estudiantes y jubilados $14.000), disponibles en Alternativa Teatral.

Gabriela Acher abre el consultorio sentimental

Gabriela Acher regresa a los escenarios con su impronta y su carisma, para interpelar a las nuevas generaciones de mujeres a través de una charla al estilo TED. La ciencia ha demostrado, a través de diversas investigaciones, que las mujeres de hoy disfrutan de la vida, no importa si tienen 40, 50, 60, 70 años o más. La universidad de Taho Lindo, en la Baja California, ha realizado un estudio genético a 150.000 mujeres y reveló que -gracias al hecho de que las nuevas generaciones se han divertido un 1500 por ciento más que sus madres y abuelas- han logrado provocar una mutación en su ADN, que consiguió retrasar 20 años el gen del envejecimiento, Y sólo a fuerza de voluntad. (Y hormonas suplementarias).

Entonces, la pregunta es… ¿Los 60 son los nuevos 40? ¿Los 50 son los nuevos 30? ¿Los 40 son los nuevos 20? Este y otros interrogantes, serán respondidos por Acher en su infaltable consultorio sentimental. Próxima funciones: 31/5 Valentín Alsina / Teatro Del Boulevard / 19.30 horas / EntradaUno; 7/6 San Isidro / Teatro Stella Maris / Martin y Omar 399 / 20.00 horas / EntradaUno

La Guerra del Pacífico, en el Teatro El Vitral

La Guerra del Pacífico llega al Teatro El Vitral (Rodriguez Peña 344, CABA) con una propuesta musical intensa y conmovedora que revive uno de los conflictos más importantes de la historia latinoamericana desde una mirada profundamente humana. Con dirección general de Denise Gomez Rivero y música original de Pablo Flores Torres, la obra se estrenará el domingo 7 de junio a las 16 y contará con solo cuatro funciones especiales durante el mes.

Ambientada en medio del enfrentamiento bélico entre Chile y Perú por el dominio del desierto y el mar, la historia sigue a Isabela, una rabona del campamento peruano, e Ignacio, un soldado chileno, quienes se unen por obra del destino en un viaje a pie hacia Lima.

En paralelo, figuras históricas como Pedro Lagos y Andrés Avelino Cáceres encarnan las distintas caras de una guerra atravesada por el orgullo, la resistencia y la ambición. Con una puesta escénica de gran despliegue físico y emocional, el espectáculo combina teatro musical, coreografías y una narrativa histórica que dialoga con conflictos profundamente actuales. La propuesta se presentará únicamente los domingos 7 y 14 de junio a las 16, el domingo 21 de junio a las 18 y el domingo 28 de junio a las 16 en el Teatro El Vitral.

Skay regresa a la ciudad de las diagonales

Luego de varios años el legendario guitarrista, Skay se presenta en La Plata junto a Los Fakires. La cita será el sábado 25 de julio en el Estadio Atenas. Skay, es uno de los guitarristas, compositores y cantantes más importantes del rock argentino. Con un amplio repertorio como solista junto a su banda Los Fakires, sigue cautivando a su público fiel e imprimiendo una nueva página en el rock nacional, reafirmando su lugar como uno de los músicos más influyentes de nuestro país. El artista continúa generando nuevas emociones en sus seguidores en cada lanzamiento.

El más reciente, Nube de paso, fue lanzado en el día de su cumpleaños. El guitarrista lanzó su primer disco solista en 2002 A través del Mar de los Sargazos el cual está conformado por canciones que fueron quedando fuera de los discos de los Redondos. Con Colombres, Cuartero, Oscar Reyna (guitarra) y Javier Lecumberry (teclados) avanzó sobre Talismán (2004), una placa de once temas de su autoría y un track, Boggart Blues, compuesto a dúo con Claudio Kleiman. Skay y los Fakires son: Skay en voz y guitarra, Claudio Quartero en bajo, Leandro Sánchez en batería y Joaquín Rosson en guitarra.

Cata Raybaud presenta Dame, un adelanto de su disco

Dame es el primer adelanto de Cotidiano, el nuevo disco de la artista argentina Cata Raybaud, y nace como un puente sonoro entre Buenos Aires y Cali junto al músico colombiano Maréh. Con una sensibilidad íntima y una impronta orgánica, la canción explora la nostalgia de un amor que permanece vivo en los recuerdos, incluso cuando el tiempo y la distancia intentan borrarlo.

La canción fue grabada entre Bogotá y Cali, Colombia y cuenta con la participación de Hugo Candelario González, maestro y referente emblemático de la marimba del Pacífico colombiano, cuya interpretación aporta una identidad profundamente cálida y ancestral a la obra. Para concretar estas colaboraciones, Cata viajó a Cali junto a Tomás Pinzón Ríos —productor del proyecto— y Daniel Villamizar, filmmaker encargado de registrar el proceso creativo y audiovisual que acompaña esta nueva etapa.

Entre texturas acústicas, percusión sutil y una interpretación vulnerable, “Dame” construye una atmósfera luminosa y melancólica a la vez. La voz de Cata dialoga con la de Maréh en una canción que habla del deseo de retener lo efímero: los besos, los momentos, las pequeñas huellas que deja el amor cuando ya no está.

Cotidiano es un álbum de 10 canciones inspirado en el gesto de los días, en lo simple, en lo real, en el amor que se comparte y se construye y en una suerte de bitácora repleta de imágenes que describen la riqueza del aquí y el ahora, de un yo que observa y disfruta sensiblemente la belleza sutil de compartirse y de estar viva. Llega de la mano de un Documental que relata la esencia y el proceso de este álbum. El disco se presentará de manera oficial el viernes 11 de septiembre en Lucille.

¿Se puede ser más mala que una araña?

Más mala que la araña es una comedia ácida y filosa que pone en escena las contradicciones humanas con humor, intensidad y una mirada profundamente actual. Escrita y dirigida por Wosh Machín, la obra propone un recorrido por vínculos cargados de deseo, manipulación y segundas oportunidades, donde lo cotidiano se vuelve extraordinario y lo absurdo, inevitablemente reconocible.

En esta historia, dos hermanas se ven obligadas a reencontrarse tras años de distancia. Un viejo amor en común y una herencia inesperada las devuelve al mismo punto de partida: su hogar. Allí, entre recuerdos, tensiones y cuentas pendientes, resurgen vínculos rotos que pondrán a prueba todo lo que creían superado. Un enfoque inteligente y cargado de humor: la obra explora los lazos familiares y las emociones que nunca terminan de irse. Con un lenguaje dinámico y personajes tan cercanos como impredecibles, la puesta combina risas y tensión en una trama que no da respiro y deja huella. La dirección de Wosh Machín potencia el ritmo escénico y construye una experiencia teatral que conecta de forma directa con el público.

La obra ha sido un éxito arrollador en la plaza montevideana, con seis temporadas consecutivas en el Gran Teatro Metro, consolidándose como una de las comedias más convocantes y celebradas. La cita es el domingo 21 de junio a las 16 en el Teatro Multiescena – Av. Corrientes 1764, con entrada libre y gratuita.

Una figura emblemática de la historia, íntima

María Antonieta llega al Teatro El Ojo (Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2115, CABA) con una propuesta que revisita una de las figuras más emblemáticas de la historia desde una perspectiva contemporánea, íntima y profundamente política. Escrita y dirigida por Ángel Agustín, la obra se estrenará el viernes 5 de junio a las 20, y las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral.

La historia sigue a una joven entregada a una nación que no conoce, cuyo cuerpo, nombre y destino comienzan a ser moldeados por las reglas de una corte atravesada por el exceso, el protocolo y la apariencia. Mientras Versalles sostiene el espectáculo del poder, el hambre y la desesperación crecen fuera de sus muros, construyendo una tensión inevitable entre la monarquía y el pueblo.

Con una puesta que evita la reconstrucción histórica tradicional, la obra propone una reflexión sobre la exposición pública, la construcción de identidad y la violencia de los sistemas que transforman a las personas en símbolos. En ese universo, cada gesto es observado, cada vínculo está atravesado por la mirada ajena y cada personaje lucha entre aquello que muestra y aquello que intenta ocultar. El elenco está integrado por Lucía Pereyras como María Antonieta, Sol Claro Martino como Jeanne Du Barry, Pablo A. Fuentes como Luis XVI, Joaquín Daneri y Ezequiel Justiniano como cortesanos, Constanza García como dama de Versalles y Ortu Ortuño en el rol del verdugo.

Valen Bonetto presenta Mientras aclara, su nuevo disco

El jueves 11 de junio, a las 21, en JJ Circuito Cultural (Jean Jaures 437) y con entrada a la gorra, el artista travesti Valen Bonetto presentará Mientras aclara, su nuevo disco, integrado por siete canciones originales que recorren distintos paisajes del folklore argentino.

Grabado a dúo junto a su tío, el músico Jorge Bonetto, el reciente álbum de “el Valen” reúne composiciones que transitan entre relatos pequeños, cotidianos, que hablan de las personas que somos y de los gestos simples que construyen la vida. Un recorrido emocional y delicado en el que la frescura de la mañana, la calma del amanecer y aquella sensación de esperanza que llega con la claridad funcionan como potente hilo poético.

Mientras aclara es, en esencia, un trabajo íntimo: un disco familiar y cercano que pone en primer plano la voz, la guitarra y la complicidad musical entre dos generaciones. Radicado en Buenos Aires, Valen Bonetto continúa trazando un camino cada vez más sólido como cantautor dentro de la música popular argentina. Este nuevo lanzamiento llega para reafirmar su búsqueda artística centrada en la canción y en la tradición folklórica abordada desde una sensibilidad contemporánea.

Cuando no se puede subir al altillo

Prohibido subir al altillo es una comedia negra vibrante que sumerge al espectador en un universo cargado de tensión, misterio y vínculos al límite. Escrita por Ana Celentano y dirigida por Silvana Amaro, la obra se presenta todos los sábados a las 21:00 hs en Área 623 (Pasco 623, CABA), en la Ciudad de Buenos Aires.

La historia sigue a siete adolescentes que llegan entusiasmados a una casa de fin de semana en la isla Macedonio con la intención de relajarse. Sin embargo, apenas se instalan, una densa nube tóxica desciende sobre el lugar, imponiendo una cuarentena estricta y dejándolos completamente aislados. Atrapados en ese espacio, deberán enfrentarse al hambre, el insomnio, comportamientos extraños y una creciente sensación de peligro.

En ese contexto, el altillo prohibido se convierte en el centro de todas las tensiones. Asociado a una historia oscura y a objetos que parecen despertar ecos del pasado, ese espacio clausurado comienza a operar como detonante de miedos, deseos y secretos. Entre confesiones veladas, vínculos cruzados y una convivencia cada vez más asfixiante, la obra construye un clima donde lo psicológico y lo fantástico se entrelazan. El elenco está integrado por Helena Hendler, Juana Quintela, Ana Castro, Federica Simone, Agustín Furio, Salvador Petrucelli y Ennio Morriconi, quienes encarnan a este grupo de jóvenes atrapados en una experiencia que transformará sus vínculos para siempre.