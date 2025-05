Llora el mundo de la televisión por la muerte de un reconocido actor y conductor: "Cumplía 25 años al aire"

El adiós al actor y conductor que perdió la vida en las últimas horas.

El mundo de la televisión y el espectáculo tiene a un sinfín de personalidades que se destacaron en este ambiente. Es por eso que la noticia que se reveló en horas de la tarde del sábado 3 de mayo causó una gran conmoción, ya que murió un reconocido conductor y actor que cumplía 25 años al aire y estuvo al frente de VIP Magazine, además de formar parte del elenco de la serie Los Roldán, motivo por el cual se despertaron todo tipo de reacciones.

En las últimas horas, se dio a conocer una inesperada noticia en el ambiente de la televisión y el espectáculo: murió un reconocido conductor y actor. Esta situación fue dada a conocer por el cantante Orlando Netti y luego en las redes sociales de la Asociación Argentina de Actores.

Se trata de Claudio Delgado, conocido por sus trabajos como conductor del ciclo VIP Magazine y su participación actoral en la serie Los Roldán, entre otras cosas. este año cumplía 25 años al aire. Siempre me recibió con los brazos abiertos en sus ciclos televisivos y radiales, con sensibilidad, respeto y calidez. Fue un gran anfitrión y afectuosa persona. Me queda el recuerdo de los momentos compartidos y su afable receptibilidad", expresó Orlando Netti.

"Despedimos con profundo pesar a Claudio Delgado, actor, conductor, modelo y periodista, de extensa trayectoria en teatro, radio, TV y publicidad. Acompañamos con nuestras condolencias a sus seres queridos en este doloroso momento", indicaron desde la Asociación Argentina de Actores. Conformó el staff actoral de ficciones argentinas como Son amores, Muñeca brava, Los Roldán y Mujeres de nadie. Por lo que se supo, sufrió dos paros cardíacos: lograron reanimarlo en el primero, pero no pudieron en el segundo.

