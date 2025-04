Nicolás Repetto atraviesa un momento personal difícil.

Nicolás Repetto es uno de los conductores de televisión más emblemáticos de las últimas décadas, dados los éxitos que llevó adelante en la industria. De ese modo, aunque esté alejado de las cámaras, una reciente noticia sobre su vida personal tuvo repercusión, ya que no atraviesa un buen momento a nivel familiar.

La actriz Florencia Raggi es pareja de Repetto desde hace décadas y en un posteo de redes dio a conocer qué persona allegada al conductor perdió su vida. "Buen viaje, Martita Repetto. Gracias por quererlo y cuidarlo tanto a Nico. Marta es la mujer de toda la vida del padre de Nico, Francisco. Ya te veo abrazada a tu amado Francisco", comentó Raggi.

"Su hermosa y amorosa compañera, con quien tuvo a Ana, Andrés e Inés. A Nico lo trató y lo quiso siempre como un hijo, aunque no era su mamá", cerró su descargo la artista en un posteo donde se ve una foto de su esposo junto a quien recientemente falleció.

En su último posteo de redes sociales, Flor Raggi le dedicó unas sentidas palabras a su esposo por una nueva apuesta en su carrera. "Orgullosa de vos amor porque te lanzaste a dirigir a estos dos grandes, Pablo Rago y Diego Cremonesi en una obra de tu autoría, Sala De Espera donde reflexionas acerca de la vida y la muerte con valentía, humor, fantasía (y de soslayo homenajeas a tus amados)", relató. Y cerró: "Siempre admirando tu capacidad de reinventarte, tu curiosidad y tus talentos, ¡varios! Apúrense a conseguir sus entradas, son solo 8 funciones, los miércoles de mayo y junio en la hermosa sala Picasso del Paseo La Plaza".

Nicolás Repetto y su madrastra.

La nueva vida de Nicolás Repetto, lejos de la TV

"Escribí una obra de teatro que pienso dirigir y que va a debutar el 7 de mayo en el Teatro La Plaza. Con Pablo Rago y Diego Cremonesi. Estamos en los ensayos, así que estoy en eso", comentó el presentador hace semanas en diálogo con El Trece. Y sumó: "En realidad siempre compuse y lo que quería era mostrarlo. Armé una linda banda, éramos 10 músicos", comentó en alusión a su nueva faceta musical con su banda La Juanita. Y siguió: "El teatro es un medio de comunicación. La música es un medio de comunicación y también me puedo expresar por ahí".