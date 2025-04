Nicolás Repetto confirmó su regreso con un inesperado anuncio: "Ella"

Nicolás Repetto estrenará su primera obra de teatro como director.

Nicolás Repetto anunció su debut como director teatral en un proyecto que llegará a la Avenida Corrientes en las próximas semanas y que mostrará al conductor en una nueva e impensada faceta artística. Los detalles sobre el nuevo rumbo del creador de Sábado Bus.

El próximo miércoles 7 de mayo estrena en el Paseo La Plaza Sala de espera, con libro y dirección de Nicolás Repetto, protagonizada por Pablo Rago y Diego Cremonesi y con la participación de Barbi Siom. Sala de espera fue escrita en 2024, y plantea una mirada abierta sobre el transcurrir de la vida y la idea de la muerte en el encuentro entre dos amigos y la fantasía recurrente que irrumpe en uno de ellos.

Sala de espera, la nueva obra de teatro dirigida por Nicolás Repetto.

"En la 'sala de espera', algo parecido a un purgatorio, Adrián encuentra a Ignacio, su amigo de la juventud que murió dos años atrás. En un diálogo atravesado por la emoción, reflexionan acerca de sus devenires. ¿Qué hizo cada uno de ellos con su vida, cuál es la razón por la que valió la pena vivirla? Mientras esperan su destino incierto, cuestionan su propio vínculo en un filoso duelo verbal. ¿Quién merece la vida eterna y quién arder en el infierno?", reza la sinopsis de la obra de teatro que tendrá funciones los miércoles a las 21 horas.

Nicolás Repetto se refirió a la escritura de su obra de teatro en un comunicado de prensa, donde indicó: "Escribí Sala de espera desdoblándome en dos personajes, para darme la posibilidad de interpelarme a mi mismo sobre lo que pienso de la vida, la muerte y de lo que pudiera venir después, si lo hubiera. No busco convencer a nadie de nada. Por el contrario, si la obra sirviera para reafirmar lo opuesto a lo que ella sugiere, estaría tan contento como si se estuviera de acuerdo con lo que plantean mis personajes. La propuesta es pensar en el transcurrir de nuestra inesperada existencia y en su final".

"Me discriminaron": tensión por la historia de Vicuña con Nicolás Repetto al borde de las piñas

Benjamín Vicuña es uno de los actores más reconocidos de la televisión argentina por la cantidad de series y películas en las que trabajó a lo largo de su trayectoria. El artista de 45 años viene de revelar una tensa historia dentro del mundo del espectáculo que involucra a Nicolás Reppeto y pocos conocían, por lo que su testimonio causó todo tipo de reacciones.

El actor chileno estuvo de invitado en La Noche Perfecta, el late night show conducido por Sebastián Wainraich en El Trece. Entre otros temas vinculados a su carrera profesional y su vida personal, salió a la luz la tensa historia que tiene con Nicolás Repetto, el famoso conductor que se alejó de los medios desde hace unos años.

"Era el club del amiguismo, el remate de la anécdota termina demostrando que a mí me discriminaron", comenzó. "Tuvimos un pequeño encontrón, de repente me viene por detrás y yo, sin querer queriendo, reacciono con un codito. Y el señor reacciona directamente con un cabezazo", reveló Vicuña sobre lo que pasó con Reppeto en un partido de fútbol disputado en Uruguay.

"Después nos reímos, nos hemos encontrado muchas veces en diferentes lugares, nos reímos de la situación", agregó. La anécdota no terminó ahí, ya que el actor expuso que luego del enfrentamiento con el exconductor de Sábado Bus, el árbitro tomó una decisión inesperada. "Lo eligieron a él y me mandaron afuera a mí y quedé como El Chavo del 8 mirando el partido así. Lloré un ratito, agarré mis zapatitos y me fui caminando", concluyó Vicuña.