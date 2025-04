Llora el espectáculo por el desgarrador adiós de Raúl Rizzo: "Su velorio".

Raúl Rizzo volvió al teatro y durante una entrevista se refirió por primera vez a la trágica muerte de Anahí Rizzo Quinteros, su hija de 34 años en enero del 2024. Las emotivas palabras del respetado actor que brilló en series de televisión como Padre Coraje y Primicias, entre otras.

En una entrevista con El Destape el actor Raúl Rizzo habló de su experiencia cercana con la muerte, cuando estuvo intubado e internado por COVID-19 durante cuatro meses, y reveló que durante su tiempo de inconsciencia sufrió "alucinaciones, pero no vio ninguna luz blanca". Pese a esto, reveló que le tiene menos miedo a la muerte y contó una particular historia sobre las señales que recibió de Anahí, su hija fallecida: "La verdad es que quien sintió más fuerte esas señales fue mi hija que vive en Córdoba. Acá aparece una cuestión mística con la cual yo no estoy peleado, nunca lo estuve, pero tampoco soy amigo. En cambio, ella me dijo: 'Hablé y ví a Anahí, y me dijo que está bien, está tranquila, me pidió que no estés angustiado y triste porque ella no está mal'. A mí eso, en alguna medida, me tranquilizó aunque no quita que cada día yo me reencuentre con mi hija y que la extraño y me genera una enorme tristeza no poder comprender por qué a los 34 años se fue".

Además, por primera vez Raúl Rizzo explicó la causa de la muerte de su hija y los momentos previos a su final: "Ella tuvo una arritmia muy fuerte el día anterior a su muerte, en el trabajo. Ella falleció en la vereda de casa y no alcanzó la reanimación que le hicieron cuando la subieron a la ambulancia. Cuando fui a la morgue judicial para constatar la situación me enteré por el informe que ella tenía una patología cardíaca que no sabíamos. Nunca hubo un síntoma, nada… y se desató por cosas muy puntuales. Ella era sindicalista y luchadora, sufrió mucho durante la época de Macri y temía que con Milei pudieran echarla y no poder renovar el alquiler. Eso la angustiaba mucho".

El homenaje que le hicieron a la hija de Raúl Rizzo en su velorio

En otro momento de la profunda entrevista, el actor Raúl Rizzo deslizó cómo fue el emotivo homenaje que recibió su hija en su velorio y se emocionó hasta las lágrimas. "A Anahí la honro recordándola todos los días. En su velorio, sus compañeros de trabajo le hicieron el canto “Anahí Rizzo Quinteros presente” y a mí me emocionó de una manera… sentí tanto orgullo por mi hija y por su sentido de la solidaridad… la honro siendo como soy, porque, evidentemente, ese granito se lo pusimos la madre y yo. Desde que pasó lo que pasó la tengo más adentro del cuerpo que nunca, está acá (se toca el corazón), ella está siempre", recordó el actor que actualmente protagoniza en teatro el drama Rojos Globos Rojos, de Eduardo "Tato" Pavlovsky.