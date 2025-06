Alerta caso Dalmasso: la Justicia no podrá condenar al asesino aunque se lo identifique

A casi 19 años del crimen de Nora Dalmasso, la mujer que fue encontrada estrangulada en su casa de Villa Golf Club ubicada en la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, se descubrió una pista que podría dar con el asesino de la mujer pero, según advierten desde el Ministerio Público, no sería condenado por el asesinato. Se trata del parquetista Roberto Bárzola, de quien identificaron ADN y próximamente se definirá su culpabilidad.

El fiscal Pablo Jávega, a cargo del caso, fue el encargado se advertir que el Tribunal que lo juzgue no podría condenarlo aunque se lo halle culpable ya que transcurrió el tiempo pertinente de la condena. “Si se alcanzara un grado de conocimiento que es de certeza, no podría solicitarse una condena. Esa es la limitación del Tribunal”, detalló el funcionario a El Doce TV. La investigación se mantiene abierta bajo un régimen especial tras la absolución del viudo de Dalmasso, Marcelo Macarrón, en el juicio celebrado en 2022.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La prueba de ADN de Bárzola fue incorporada por el fiscal a fines del año pasado ya que nunca había sido investigado en la causa sino solo había declarado como testigo. El análisis genético dio positivo en ocho muestras del cinto de la bata con la que asesinaron a la víctima en su domicilio, el 25 de noviembre de 2006, y en un vello púbico hallado en su cuerpo.

De todas maneras, el proceso actual no permite avanzar en una condena penal y solo permite el "juicio por la verdad" por la que el juez de Control Diego Ortiz dispuso que la causa se mantenga “activa y abierta”. El objetivo es que el Estado avance en la investigación y aclaró que no le correspondía en esa instancia declarar la prescripción. Luego de la resolución, detalló que esto “ha sido objeto de impugnación por parte tanto de los querellantes particulares como del Ministerio Público Fiscal”.

Sobre la extinción de la acción penal que planteó la defensa del parquetista, el fiscal agregó que actualmente que ya “ha sido elevada esa parte incidental a la excelentísima Cámara de Acusación de 2.ª nominación de Río Cuarto”.

Mientras tanto, la abogada Mariángeles Mussolini, en representación de Macarrón y a sus hijos, Facundo y Valentina, advirtió que está en contra de la decisión del magistrado sobre las limitaciones y adelantó que la familia “aspira a una condena penal, no solo a un juicio por la verdad”. Las apelaciones de todas las partes están a cargo de la Cámara de Segunda Nominación.

Alerta caso Dalmasso: la Justicia no podrá condenar al asesino aunque se lo identifique

La familia de Nora Dalmasso apeló al fallo y busca la condena del parquetista

A 19 años del brutal crimen, la familia Macarrón - Dalmasso presentó la apelación contra el fallo del Juez de Control Diego Ortiz y reclamó que se avance en la investigación con el objetivo de llegar a un juicio oral donde se logra una sanción para el responsable del abuso sexual y crimen de Nora Dalmasso. En diálogo con El Destape, la abogada Mussolini destacó que “la apelación va a la Cámara y no descartamos que haya que apelar en instancias superiores”, ya que explicó que “hay partes del fallo que no hace lugar a lo que solicitamos y por eso entendemos que hay varias partes que nos agravian. En definitiva, estamos buscando una condena penal”, aseguró la letrada. El agravio que entiende la querella tiene que ver con que la familia pide que se lleve adelante un juicio ordinario y que se determine la culpabilidad o no del imputado.

El nuevo abogado del parquetista también apeló el fallo del juez Ortiz ya que consideran que los plazos están sobrepasados y que debe dictarse la prescripción de la acción penal porque pasaron más de 15 años del crimen. Por su parte, los abogados de la familia Macarrón aseguran que estos plazos quedaron paralizados ya que la familia no pudo instar la acción contra el parquetista porque estaban siendo investigados y no tenían posibilidad de presentarse como querellantes en la causa. Además, señalaron que no pudieron solicitar una prueba comparativa de ADN con Bárzola, tal cual lo había señalado la mamá de Nora Dalmasso, porque los fiscales de entonces no apoyaron esa hipótesis ya que sólo apuntaron a Facundo, el hijo de la víctima, y Marcelo, marido de la mujer abusada y asesinada.

Esa nueva pericia de ADN se realizó luego de que terminara el juicio contra Marcelo Macarrón acusado de instigar el crimen de Nora Dalmasso en julio de 2022. Allí la Justicia de Córdoba reclamó que el crimen de Nora Dalmasso sea investigado con perspectiva de género tras lo cual el nuevo fiscal Pablo Jávega ordenó una serie de nuevas pericias que terminaron dando positivo con el perfil de Roberto Bárzola en las muestras levantadas del cinturón de la bata con que asfixiaron a Nora y de un vello encontrado en la ingle de la víctima. Con esos indicios, el fiscal imputó al parquetista y empezó el debate por la prescripción hasta que el juez de control Diego Ortiz dictaminó que debe realizarse “un juicio por la verdad”, lo que no conformó a la defensa de Bárzola, que reclamaba el sobreseimiento por prescripción ni a la querella que reclama que “el juicio por la verdad es contradictorio” y se necesita continuar con el proceso hasta que exista una sentencia que dictamine la culpabilidad o no del acusado.

Ahora será la Cámara de Río Cuarto quien deberá dictaminar cómo avanza la causa en los Tribunales mientras la familia, a casi 19 años del crimen, reclama que dar por cerrada la causa y declarar la prescripción sería injusto y vulnera el derecho de las víctimas, ya que todos reclaman Justicia y saber quién mató a Nora Dalmasso.