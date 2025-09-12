La lucha contra el cáncer de Marta González: su impactante cambio físico.

La reconocida actriz Marta González, figura indiscutida del cine, la televisión y el teatro argentino, está luchando nuevamente contra un cáncer, que ahora es metastásico, y anunció que a los 80 años volverá a los escenarios, mientras realiza sus sesiones de quimioterapia. Además, se animó a mostrarse sin peluca en televisión abierta y llevó un mensaje concientizador a todos sus seguidores y a quienes siguen su pelea contra la enfermedad.

En un móvil de Intrusos (América TV) Marta González anunció que volverá a la Avenida Corrientes en una nueva comedia teatral con Rodolfo Ranni, y compartió detalles sobre su nueva lucha contra el cáncer: “Todavía estoy transitando esta etapa porque la metástasis no se cura, estoy viviendo una metástasis y en principio me planchó bastante y dije ‘Ya está’. Después pensé que lo único seguro es que todos nos vamos a morir y no voy a esperar a la parca acostada porque no puedo”.

“Hace 24 años que le estoy ganando al cáncer, pero eran todos de mama primarios. Este último pasó de grado, secundario, me cagó, hay que ser bruta y no pasar de grado en esto. Estoy sintética, ya no tengo siquiera nada -se tocó el pecho mientras bromeaba-. Hoy leí que ahora las chicas se están sacando las prótesis”, bromeó Marta González, sacándole una sonrisa a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

El mensaje de Marta González para todos los que están luchando contra el cáncer

“Ayudo a la gente para que no se (...) yo porque tengo ahora una peluca que me dio Oscar Colombo. Hay gente que no puede y uno se tiene que animar”, sostuvo en otro momento del móvil antes de sacarse su peluca y manifestar alivio: “Ay, que suerte que me pude sacar la peluca, me jode”.

“Se acuerdan del pelo que tenía, todo el mundo me lo alababa y ahora no tengo. Creo que hay que mostrar eso y no tenemos que tener vergüenza porque transitamos una enfermedad. No soy enferma, tengo una enfermedad que la venzo desde hace 25 años", agregó Marta González. “Los martes tengo quimioterapia, la próxima semana termino el segundo ciclo y los médicos no saben cuándo cortaré. Tengo que esperar, yo que soy ansiosa”, cerró.