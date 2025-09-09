Fede Bal habló del cáncer de colón con un anuncio conmovedor: "En mi corazón"

Fede Bal habló del cáncer de colón con un anuncio conmovedor.

Fede Bal se hizo viral no por un escándalo sino debido a un inesperado video que compartió en sus redes sociales y en el que se lo ve en una camilla de hospital, a punto de someterse a un estudio médico. El mediático que superó un cáncer de colón habló de su enfermedad con un mensaje alentador y reveló por qué es importante hacerse videocolonoscopias.

En el 2020 Fede Bal anunció que venció el cáncer de colón, pero tras batallar contra la enfermedad el actor debe someterse a una videocolonoscopia anual para controlar su salud. Y a través de su cuenta de Instagram, el actor buscó concientizar a sus seguidores sobre la importancia de hacerse este estudio. “Un estudio médico, en este caso una videocolonoscopia, se puede vivir de otra manera… Desactivemos el miedo a la anestesia, al estrés de la preparación, a la ansiedad por todo el proceso. Lo único q importa es SABER CÓMO ESTAMOS. Como está nuestra salud", reflexionó el hijo de Carmen Barbieri.

Fede Bal buscó llevar tranquilidad a sus seguidores con un video sobre el detrás de escena de los preparativos para la videocolonoscopia: “Este video que les comparto muestra lo que pasó antes de mi videocolonoscopia anual. Entrando en los hermosos efectos de la anestesia que, como experiencia en sí, es una suerte de trip surrealista. Recordá que un estudio a tiempo TE SALVA LA VIDA. Y este estudio es la única forma de saber cómo estamos por dentro”, agregó.

La reflexión de Fede Bal sobre el cáncer de colón: "Es una de las principales causas de muerte"

"El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte a nivel global. Si tenes un familiar que tuvo cáncer de colon, o si ya tenes más de 40 años, es recomendable hacerse este estudio periódicamente. Hoy estoy sano, pero es importante entender que siempre voy a ser un paciente. Y como tal, enfocado en repetir estos estudios de forma anual", cerró en su publicación. El actor venció un cáncer de colón en fase avanzada que le fue descubierto durante la pandemia.