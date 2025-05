Conmoción por lo que pasó con una querida figura de Telefe.

La actriz Marta González, figura que integró los elencos de algunas de las ficciones más vistas de Telefe (Casados con Hijos, Casi Ángeles), debió ser nuevamente operada por un cáncer de mama a los 80 años. La lucha de la actriz contra la enfermedad y el doloroso video que conmovió a sus seguidores.

Marta González publicó un video a través de su cuenta de Instagram donde ahondó en su diagnóstico y explicó: "Bueno, saben que cuando estoy con anteojos es porque mi cara no da más. Les tengo que contar: mañana me opero nuevamente y estoy nerviosa. Me tienen que sacar la mama, y sacarme una lonja de la espalda para cubrirme la piel que me sacan. O sea, que no estoy muy feliz que digamos, pero yo les voy a ir contando. Porque le voy a dar batalla. Hace 24 años que estoy luchando y gracias a los médicos, al instituto Fleming y a Dios que sigo estando".

Horas más tarde, la actriz reapareció en sus redes sociales y desde una camilla de hospital anunció que la operación salió bien: “Hola, aunque no lo crean, ya me desperté. Fe empieza con F y con F empiezan los nombres de los dos genios que me atendieron, y parece que ya me van a dar la merienda, no lo puedo creer. Yo pensé que iba a estar… Los quiero. Gracias por el aguante. Gracias al Instituto Fleming, son todos tan buenos, tan amorosos". La publicación de Marta González se llenó de mensajes de aliento de artistas y seguidores que le desearon una pronta recuperación a la mujer que fue actriz de muchas películas de la época dorada del cine argentino.

La dura lucha contra el cáncer de Marta González

Una de las últimas veces en las que Marta González se refirió al cáncer de mama contra el que lucha por cuarta vez fue durante una entrevista con Tomás Dente para Entre Nos (Net TV), donde se mostró cansada por la instancia de tener que afrontar, nuevamente, una instancia de salud compleja: "Lo mejor sería morirme, no quiero ver gente sufrir por mí. Yo estoy luchando otra vez con esto y, a veces, estoy un poquito cansada. Pero tengo que seguir luchando porque me lo pide mi hija y porque también me gusta vivir. A veces uno se cansa, yo estoy un poco cansada, no tengo tantas alas. Tanta gente que quiero, la muerte a mi no me asusta, me asusta el sufrimiento. No quiero hacer doler a la gente que me rodea". Pese a su diagnóstico, Marta González siguió sosteniendo su actividad como actriz de teatro y en los últimos años se la vio como protagonista de comedias en la Avenida Corrientes como Madre hay una sola, dos sería demasiado (que representó entre 2022 y 2024) y Princesas, 50 años después junto a Pepe Cibrián Campoy y Esmeralda Mitre.