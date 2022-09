Se viene el musical porteño que homenajea a la gran Tita Merello

Experiencia Tita. Llamarada Pasional llegará a la Avenida Corrientes el próximo 7 de octubre de 2022. Valeria Ambrosio, su creadora, dialogó con El Destape sobre la propuesta musical que homenajeará a la gran tanguera.

Un homenaje a la legendaria actriz y cantante de tango Tita Merello se viene a la Avenida Corrientes: se trata de Experiencia Tita. Llamarada Pasional, una obra musical que recorrerá la obra de la artista a través de la mirada y el cuerpo de 4 actrices. Valeria Ambrosio, su creadora, dialogó con El Destape para adelantar en exclusiva el espectáculo que verá luz el próximo viernes 7 de octubre.

"Esta propuesta nace a partir de que este año se cumplen 20 años del fallecimiento de Tita. Eso nos motivó a traer su figura. Cuando empecé a bucear en su figura, me topé con tanta actualidad en su mensaje y sentí que era el momento para traerla de nuevo a la vida en un homenaje. No me dieron ganas de contar su vida en una biografía clásica, sino crear una experiencia inmersiva", señaló Valeria.

Protagonizada por Ivanna Rossi, Micaela Suárez, Vanesa Butera y Elis García, la obra propone un desafiante reencuentro con Tita, su música, su lenguaje y sus fantasmas. Cuatro artistas que conforman al ícono Merello a través de un recorrido onírico y poético por sus múltiples facetas durante 12 únicas funciones en el Teatro Astral (Avenida Corrientes 1639, CABA).

"Quise desparramar su persona en 4 diferentes momentos: el melodrama, con Tita la actriz, el histrionismo, con Tita la cantante, la ambigüedad, con su faceta personal, y el arte, su esencia. Cuatro partes de su personalidad que me permiten transitarla. (...) Lo interesante de Tita es que siempre fue feminista sin militar el feminismo. Fue una mujer fuerte que se abrió camino que enfrentó lo que les tocaba con dignidad, certeza y seguridad, más allá de todo su talento innato", agregó Ambrosio sobre la figura de la recordada intérprete y actriz argentina.

Sobre el espacio audiovisual que tendrá la experiencia, la directora indicó: "No hay una escenografía concreta. Va a haber un espacio onírico, poético, sin cronología. Será un sistema de proyecciones que las actrices invadirán. La idea es que cada espectador tenga su propia vivencia". En principio, la obra tendrá 12 únicas funciones, a la espera de agregar más o irse de gira con la obra musical.