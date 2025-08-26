Emoción en el tango por el anuncio de Raúl Lavié a los 88 años: "Me pasa algo"

Emoción en el tango por anuncio de Raúl Lavié.

Raúl Lavié sorprendió a su público al hacer un inesperado anuncio a sus 88 años. El reconocido cantor de tangos volverá a la actuación de la mano de Carlos Rottemberg, quien lo convocó para la comedia Vamo los pibes, con un importante elenco de figuras.

"El Negro" Lavié dio una entrevista al programa Ensobrados (Slendid AM990) y se mostró feliz con su presente oportunidades en el arte: “Gracias a Dios pude materializar mis sueños a partir de mi voz. Hace 73 años que comencé con esto que me trajo hasta aquí. Todos los días me pasa algo loco. Voy a cumplir 88 años de edad y lo voy a festejar con el público”.

“Vamos a estar con Antonio Grimau, Cacho Santoro y Osvaldo Laport en Buenos Aires, vamos a hacer una comedia que se llama ‘Vamo los pibes’. No es musical, voy a cantar un tema porque está relacionado con un cantante”, agregó Raúl Lavié sobre su nuevo desafío en teatro, para el que ya "puso el dedo"con el elenco, como anuncio público ante la prensa.

De qué trata la comedia que marcará el regreso de Raúl Lavié al teatro

Escrita y dirigida por Federico Palazzo -y basada libremente en El audífono, de Jorge Palaz- ,Vamo los pibes sigue a un grupo de amigos octogenarios que se embarcan en una cruzada absurda pero gloriosa: conseguirle un audífono a Ernesto, un ex cantor que quiere volver a las pistas... y al micrófono. Pero lo que empieza con una visita a la fonoaudióloga, termina en un delirio épico: formar una banda musical, subirse a una casa rodante y recorrer el mundo. Con Barilatti al piano, Ernesto en la voz, Mingo como presentador rengueando con estilo y el Tano Staffa como manager improvisado (y sospechoso), el plan suena tan imposible como irresistible.