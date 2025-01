Impacto en el espectáculo por lo que pasó a la salida de un hotel con Carlos Rottemberg: "Moria Casán".

Carlos Rottemberg es uno de los protagonistas de la temporada veraniega en Mar del Plata y fue noticia por un feliz evento que tuvo a Moria Casán en un lugar de honor. Los detalles del homenaje al destacado productor teatral, en medio de una temporada de teatro compleja por la crisis económica del Gobierno de Javier Milei.

El productor Carlos Rottemberg reinauguró la famosa atracción de imposición de manos de los artistas famosos en La Feliz -costumbre típica con los actores de Hollywood- y se celebró el ritual a la salida del hotel Hermitage con la honorable presencia de Moria Casán, quien está cursando la temporada final de Brujas en el mismo lugar donde empezó la obra hace más de tres décadas. "Honrada en el Hermitage se reinaugura imposición de manos en la vereda del hotel acompañando al gran Carlos Rottemberg #Felices", escribió Moria junto a un video donde se ve a Rottemberg apoyando sus manos sobre el cemento fresco.

Al evento no faltaron Miguel Ángel Rodríguez, Mauricio Dayub, Graciela Dufau, Luisa Kuliok, Ariel Tarico y David Rotemberg, y al productor teatral lo acompañaron su esposa, Karina Pérez Moretto, y sus hijos Nicolás (8) y Matilda (5). “Por no ser estrella, me gusta decir que tiene un significado especial porque mirando las manos plasmadas me trae a quien visita la costa marplatense la memoria emotiva. No es por mí, sino porque fue la vuelta de esa ceremonia. Es importante recuperar ciertas cosas que fueron quedando en el tiempo y me pareció piola la idea de retomarlo”, indicó Rottemberg horas más tarde, en diálogo con CNN Radio.

Preocupación por la confesión de Carlos Rottemberg en la crisis de Milei: "No vemos"

Carlos Rottemberg se encuentra en Mar del Plata monitoreando la temporada de teatro veraniega, en un año que comenzó difícil para el poder adquisitivo de los argentinos, y en ese marco soltó un apesadumbrado diagnóstico sobre los números de la primera quincena de enero. Sin filtros, el dictamen del reconocido empresario teatral en medio de la crisis del Gobierno de Javier Milei.

En un móvil con DDM (América TV), Rottemberg charló con Marina Calabró y contó cómo está viviendo el cierre de quincena en Mar del Plata, en materia teatral: "El clima hizo que las actividades cerradas en diciembre hayan crecido en relación a diciembre del 2023, incluso con menos funciones y menos estrenos. Ahora -haciendo una analogía con la aviación- diría que estamos a 'velocidad crucero' en un enero donde se están dando números muy parejos en relación al año pasado, y lo más importante -y tal vez por eso es que no hay nada de escándalos- es que hay varios ganadores: no hay una polarización, esta vez hay más comensales en la mesa teatral y eso hace que tal vez veamos durante el verano que el orden de las preferencias del público se va distribuyendo a medida que van eligiendo".

"Es una temporada que arrancó con turbulencias por la incertidumbre y, sin embargo, está prolija en este momento. Está muy repartido entre Mamma Mía, Brujas, La Jenny, Tom, Dick & Harry, Los mosqueteros del rey, Antígona en el baño", sumó el productor. Además, aseguró: "Hace bastante que no vemos el cartel de localidades agotadas".

Por último, Rottemberg cerró con una metáfora ambigua sobre los cambios en el teatro en una época de vacas flacas para la clase obrera, que es la que suele disfrutar de ver a las grandes figuras en los espectáculos más convocantes: "Esta profesión es una calesita que va girando y la sortija, que es el éxito, va cambiando de manos. El tema es no excitarse demasiado cuando la lográs tener y tampoco deprimirte mucho cuando la tiene otro".