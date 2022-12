Carlos Rottembergm íntimo: "Matilda me devolvió las ganas de ser papá"

El empresario teatral dialogó con El Destape sobre una de las apuestas más resonantes que se presentará en la cartelera porteña durante el 2023: se trata de Matilda, el musical, una adaptación de la clásica novela de Roald Dahl.

Carlos Rottemberg vive al servicio de su pasión (que, casualmente, también es su profesión), el teatro. De cara al 2023, el respetado empresario y productor teatral se prepara para encarar un proyecto íntimo que ya está generando expectativas en el público teatrero: Matilda, el musical, una adaptación de la popular novela de Roald Dahl sobre una niña con poderes telequinéticos que debe hacer frente a sus padres desamorados y a la tirana maestra Tronchatoro con la ayuda de la dulce señorita Miel. En diálogo con El Destape, Rottemberg habló de su conexión con esta historia que llegará al Gran Rex en junio.

- ¿Cómo te acercaste a Matilda?

Llegué a Matilda por la obra teatral, hace 10 años. Fuimos a verla con mi mujer, sin chicos, al teatro Cambridge, en Londres. Entramos sin ningún plan de tener hijos. A la salida, mi esposa, muy emocionada, me dijo: ‘si alguna vez quedase embarazada de una nena, le pondría Matilda’. En ese momento no le di mayor profundidad a sus palabras, pero a partir de la obra algo se movilizó en nosotros y terminó por devolverme las ganas de ser papá. Apareció una necesidad de maternidad y un acompañamiento de mi lado, con siete tratamientos de fertilidad. Y al final, tuvimos una nena que se llama Matilda.

- ¿Cómo se coordina un elenco de menores en una producción donde son la identidad de la obra?

Al casting se presentaron 800 chicos y quedaron 3 elencos de siete niños, son 27 en total. Lo pensamos así para que haya recambios y porque entendemos que los mocos del invierno son algo indiscutible que hay que tener en cuenta, además del colegio y los estados anímicos de cada uno. Hay un acompañamiento pedagógico muy grande.

Yo tuve una experiencia, hace más de 40 años, cuando produje la obra Señorita maestra en el Teatro Astros. La obra era la remake de la telenovela Jacinta Pichimahuida y ahí tuve que contratar a los chicos. En esa época no había recambio ni legislación, aunque se trabajaba los días que los chicos no tenían colegio, y nunca tuve un problema con ninguno. El problema eran los padres.

- ¿Sentís que hay un crecimiento del musical en Argentina?

Pese a estar haciendo Piaf por segunda vez en el Liceo, el musical en Argentina nunca tuvo alto impacto como en otros países. Justo acaba de salir un libro de Daniel Grinbank (Te amo, te odio, dame más) que cuenta una anécdota que ilustra muy bien lo que preguntás: en el año ‘97, en medio del uno a uno, él compra el teatro Ópera de Buenos Aires para hacer musicales y hace varios. El que no podía fallar en el ‘97 era Los Miserables, y fracasó. En en el diario Ámbito me preguntaron mi parecer sobre este fracaso y a me salió decir, sin medir las consecuencias, “el público de Argentina que puede pagar 100 dólares para ver un musical no quiere salir del Ópera y ver un cartel que dice ‘Pizzeria Las Cuartetas’”. Cuando la nota salió publicada me llamó Grinbank, reclamándome cómo había podido decir algo así y le pedí disculpas. En el libro que acaba de publicar, él mismo escribió ‘los musicales en Argentina no funcionan’ y cita esta anécdota, dándome la razón.

Hay excepciones, Piaf es una. La primera y enorme fue la dupla de Pepe Cibrián y Ángel Mahler con Drácula en el Luna Park, luego estuvo El diluvio que viene. No llegamos a las 5 excepciones. Hicimos cosas que pensábamos que no podían fallar y fracasaron todas: Mamma Mía, La Novicia Rebelde, y tantas otras. El musical tiene un grupo de nicho y hasta ahí llega, salvo muy pocos casos.

- Con el musical de Matilda te estás tirando a la pileta

Creo que acá es diferente porque no apuntamos al público musical, sino a uno multi target. Vamos de miércoles a domingos, es el régimen de funciones del teatro convencional. Es fácil: en Londres yo no necesité chicos para ir a verla.