El reconocido director Juan José Campanella aseguró que el último fin de semana asistieron 22.000 espectadores a las distintas obras teatrales, muy por debajo de los 48.900 que compraron tickets durante el verano del 2023. Esta estrepitosa caída, que calificó como "un bajón", el director la atribuyó a que "se ha ido muchísima gente afuera del país" porque "el dólar está muy barato".

"En toda la plaza, en el verano del 2023, este fin de semana pasado, habían ido 48.900 espectadores al teatro. Y este fin de semana pasado han ido 22.000. Ese es el bajón", dijo Campanella en diálogo con Radio La Red. El director, que está vinculado al PRO de Mauricio Macri, comentó que descubrió estos números al "comparar este verano con los anteriores", y si bien detalló que a su obra Parque Lezama le está "yendo muy bien" destacó la gran diferencia entre los espectadores de ambas temporadas.

Sin embargo, para el director, esta merma no se debe a la recesión y crisis económica por la que los turistas reducen sus consumos vinculados al ocio sino a que "se ha ido muchísima gente afuera del país" por el bajo precio del dólar. "Chile, Brasil, Uruguay, Miami, a cualquier lugar, y poca gente ha venido. Todo consecuencia de factores nacionales, el dólar está muy barato", señaló.

Consultado sobre cómo ve la situación del país, Campanella indicó que "Argentina está en una lucha eterna", la cual es "un estado permanente". "Estamos todos peleándola, remando y tratando de salir adelante. Así es como lo veo", planteó.

El director reiteró su postura de "no hablar más de política" y preferir dedicarse al teatro y al cine. "Uno mira lo que pasa y no sabes quien va a terminar dentro de un año con quién, es imposible decir cualquier cosa. Pero además, me doy cuenta de que cuando la sociedad decide algo, no le interesa lo que dicen 'los artistas'", explicó.

En ese sentido, Campanella ejemplificó con la cantante estadounidense Taylor Swift, quien pidió votar por la demócrata Kamala Harris en las últimas elecciones y "no sirvió para nada". "Donald Trump ganó de manera que nadie esperaba. No sirvió. Sabiamente la sociedad nos pone en el rol de lo que somos. Muchas veces me dijeron 'dedicate al cine'", agregó.

Temporada en la Costa: más ocupación en los balnearios caros que en los populares

El comienzo del año arrancó con bajos números en las distintas playas de la provincia de Buenos Aires. Según informó la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, dijo que se registra “entre un 60% y un 70% de reservas”, entre los que “priman los sitios ubicados en la costa atlántica”.

En diálogo con Radio Provincia la funcionaria señaló que “se espera un incremento hacia el fin de semana”. “Los destinos más caros tienen más ocupación que los destinos populares y de clase media”, explicó en referencia a quienes están pudiendo vacacionar en la primera quincena del mes de enero.

Respecto de las lluvias que se dieron en los últimos días, la subsecretaria de Turismo manifestó que “no está ayudando el clima porque está fresco y hay lluvias en la costa atlántica”, situación que también impactó porque “tenemos mucho turismo de último momento”.

Precios dolarizados

Luego, teniendo en cuenta que “mucha gente arranca el sábado sus vacaciones", estimó que "sobre el fin de semana se verá un movimiento más continuo”. Por otra parte, y respecto a la influencia del precio del dólar, afirmó: “En términos nacionales tiene impacto”, ya que “bajó el número de gente que viene y se duplicó la gente que se va afuera en octubre, que no es un mes de vacaciones escolares”.

“Eso es una locura y un dato que preocupa; pero tenemos el beneficio de la cercanía porque estamos a una distancia que se puede recorrer en auto, y también por el costo de los pasajes”, concluyó.