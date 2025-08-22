Festival de tango en Buenos Aires: entradas gratis para jubilados y 2x1 para estudiantes

Se viene una nueva edición del festival de tango organizado por FACAFF.

El FACAFF (Familia del Club Atlético Fernández Fierro) es un festival cultural autogestivo que concentra artistas unidos por un lenguaje común: el tango actual, vivo, alejado de los estereotipos y de la mirada for-export. En este mes de septiemre 2025 lanza una nueva edición del festival, con entradas a la venta. Hay entrada para jubilados sin cargo y una promoción de 2x1 para estudiantes.

Luego de seis exitosas ediciones, se lanza la séptima edición de esta cumbre del tango de hoy, el FACAFF 7, con importantes conciertos, presentaciones de discos, grupos de otros países y el cierre con el Tercer Festival del Bandoneón Osvaldo Ruggiero, un faro para todo el CAFF. El festival comienza el próximo miércoles 3 de septiembre y habrá presentaciones de distintas bandas a lo largo de del mes.

Por dónde sacar entradas gratis para jubilados y 2x1 para estudiantes para el festival de tango

Presentarse directamente en la boletería del Club Atlético Fernández Fierro (CAFF), Bustamante 772, en Ciudad de Buenos Aires.

Para el resto del público, entradas populares en efectivo en boletería del club o por TicketHoy.

Quiénes tocan en el festival de tango

Una propuesta innovadora ofrece el festival de tango.

Miércoles 3

Los Perros Ladran

Fernández Fierro

Jueves 4

Manu Barrios Trío

Olive Octeto

Quinteto Negro La Boca

Sábado 6

Las Guitarras Sensibles de Flores presentan su primer disco Pillos y atentos

Domingo 7

Guitarras del Once/ Hugo Rivas

Miércoles 10

Cuarteto La Púa con Victoria Di Raimondo

Fernández Fierro

Viernes 12

La Gitana Trio presenta La Fiesta del Conventillo

Sábado 13

Walter Hidalgo presenta su nuevo disco Áve Fénix

Domingo 14

Gorriones

Cuarteto Extraordinario

Miércoles 17

Noelia Sinkunas

Fernández Fierro

Jueves 18

Tangology

Marcos Larrañaga Trío

Dema y El Maestro

Por nocaut (tango y a la lona)

Sábado 20

Contrarreloj

Luisina Mathieu- Amalia Escobar

Murga Lucente

Domingo 21

El Desarme Orquesta

Noctámbula

Umbrales Quinteto

Miércoles 24

Tango & Roll

Fernández Fierro

Jueves 25

Manga (Candombe y Murga)

Tango Fiero

Cintia Trigo & Bordonasnocromo

Electro- Arrabal

Viernes 26

Quinteto del Revés (desde Chile)

Ruggiero Targo

El Arranque

Sábado 27

Cierre con el Tercer Festival del Bandoneón Osvaldo Ruggiero

Historia de este festival de tango

La primera edición del FACAFF se realizó durante agosto de 2017 a lo largo de nueve jornadas a sala llena, donde más de doscientos artistas independientes dieron una mirada renovadora, propia e inclusiva sobre el tango contemporáneo. De ahí en más se realizaron otros seis festivales, solo frenado en tiempos de pandemia. Para este 2025, la oferta llega más renovada que nunca. Una gran oportunidad.