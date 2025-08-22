Festival de tango en Buenos Aires: entradas gratis para jubilados y 2x1 para estudiantes

El FACAFF (Familia del Club Atlético Fernández Fierro) es un festival cultural autogestivo que concentra artistas unidos por un lenguaje común: el tango actual, vivo, alejado de los estereotipos y de la mirada for-export. En este mes de septiemre 2025 lanza una nueva edición del festival, con entradas a la venta. Hay entrada para jubilados sin cargo y una promoción de 2x1 para estudiantes.
Luego de seis exitosas ediciones, se lanza la séptima edición de esta cumbre del tango de hoy, el FACAFF 7, con importantes conciertos, presentaciones de discos, grupos de otros países y el cierre con el Tercer Festival del Bandoneón Osvaldo Ruggiero, un faro para todo el CAFF. El festival comienza el próximo miércoles 3 de septiembre y habrá presentaciones de distintas bandas a lo largo de del mes.
Por dónde sacar entradas gratis para jubilados y 2x1 para estudiantes para el festival de tango
- Presentarse directamente en la boletería del Club Atlético Fernández Fierro (CAFF), Bustamante 772, en Ciudad de Buenos Aires.
- Para el resto del público, entradas populares en efectivo en boletería del club o por TicketHoy.
Quiénes tocan en el festival de tango
Miércoles 3
- Los Perros Ladran
- Fernández Fierro
Jueves 4
- Manu Barrios Trío
- Olive Octeto
- Quinteto Negro La Boca
Sábado 6
- Las Guitarras Sensibles de Flores presentan su primer disco Pillos y atentos
Domingo 7
- Guitarras del Once/ Hugo Rivas
Miércoles 10
- Cuarteto La Púa con Victoria Di Raimondo
- Fernández Fierro
Viernes 12
- La Gitana Trio presenta La Fiesta del Conventillo
Sábado 13
- Walter Hidalgo presenta su nuevo disco Áve Fénix
Domingo 14
- Gorriones
- Cuarteto Extraordinario
Miércoles 17
- Noelia Sinkunas
- Fernández Fierro
Jueves 18
- Tangology
- Marcos Larrañaga Trío
- Dema y El Maestro
- Por nocaut (tango y a la lona)
Sábado 20
- Contrarreloj
- Luisina Mathieu- Amalia Escobar
- Murga Lucente
Domingo 21
- El Desarme Orquesta
- Noctámbula
- Umbrales Quinteto
Miércoles 24
- Tango & Roll
- Fernández Fierro
Jueves 25
- Manga (Candombe y Murga)
- Tango Fiero
- Cintia Trigo & Bordonasnocromo
- Electro- Arrabal
Viernes 26
- Quinteto del Revés (desde Chile)
- Ruggiero Targo
- El Arranque
Sábado 27
- Cierre con el Tercer Festival del Bandoneón Osvaldo Ruggiero
- Historia de este festival de tango
La primera edición del FACAFF se realizó durante agosto de 2017 a lo largo de nueve jornadas a sala llena, donde más de doscientos artistas independientes dieron una mirada renovadora, propia e inclusiva sobre el tango contemporáneo. De ahí en más se realizaron otros seis festivales, solo frenado en tiempos de pandemia. Para este 2025, la oferta llega más renovada que nunca. Una gran oportunidad.