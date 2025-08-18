Entradas para el Corona Sunsets Sessions 2025 en Buenos Aires: precios, line up y fecha de cuándo es

Parallelle estará presente en el Corona Sunsets.

Corona abre su temporada de Sunsets 2025: de la mano de Buena Productora anuncian el gran encuentro del año el 18 de octubre en el imponente entorno natural de Ciudad Universitaria . Será una tarde para disfrutar de la música, la naturaleza y el mejor atardecer de la ciudad, en un evento pensado para más de 6.000 personas. Un encuentro que promete ser único y realmente inolvidable.

El line-up 2025 contará con DJs internacionales que llegan a esta edición de Ciudad Universitaria, trayendo sonidos y estilos que recorren festivales de todo el mundo. Conforman una grilla pensada para brindar una experiencia musical de nivel global, fusionando influencias electrónicas, orgánicas y experimentales que acompañarán la caída del sol y la llegada de la noche. Algo para no perderse.

Cuándo es el Corona Sunsets Sessions 2025 y por dónde comprar entradas

Nacho Bolognani también estará en el Corona Sunsets.

El Corona Sunsets Sessions 2025 será este 18 de octubre en el imponente entorno natural de Ciudad Universitaria. La jornada promete ser una serie de encuentros donde la música y el entorno se fusionan para crear momentos inolvidables. Un evento donde la música, la buena energía y el espíritu tomarán protagonismo. Las entradas están disponibles en buenalive.com.

Precios para el Corona Sunsets Sessions 2025

Entradas generales: $45.000

Cuál será el line-up deñ Corona Sunsets Sessions 2025

El line-up estará conformado por Carlita, Parallelle, Mira y Nacho Bolognani. Carlita es una de las artistas de música electrónica más eclécticas y emocionantes de la música actual. Nacida y criada en Turquía, se sumergió en la música desde muy joven, tanto por los diversos gustos de sus padres como por sus estudios en la Real Academia de Música, donde recibió formación clásica en violonchelo. Esta pasión temprana y su talento natural dan forma a los sonidos que crea hoy, que combinan instrumentos en vivo y electrónicos.

Por su parte, Parallelle, conocidos por su enfoque ecléctico e innovador de la música electrónica, fusionan sonidos orgánicos con ritmos electrónicos, creando un estilo distintivo que combina influencias del house, el techno y la música del mundo. Mira es ese tipo de DJ excepcional cuya música te transporta de inmediato a su mundo: un espacio de curiosidad inagotable y ritmo profundo y sensual, mientras que Nacho Bolognani es uno de los DJs más importantes de la escena House actual y cuenta con 15 años de carrera llevando su música por el mundo a clubes como Fabric (Londres), Club der Visionaere (Berlín), Pacha (Barcelona), Crobar (Buenos Aires) Lollapalooza y muchos más.