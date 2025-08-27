Películas basadas en Taylor Swift y Travis Kelce: cuáles son las inspiradas en su relación

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce se convirtió en una de las historias de amor más comentadas de los últimos años. Desde que la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs hicieron pública su conexión en 2023, millones de fanáticos alrededor del mundo siguieron cada paso de esta pareja que conquistó titulares y escenarios por igual. Su vínculo, marcado por el apoyo mutuo y una complicidad sincera, se consolidó como un ejemplo de romance sano, lejos de escándalos y con un aire inspirador que trascendió la música y el deporte.
Ese magnetismo no pasó desapercibido para la industria del entretenimiento, sino que, trajo consigo películas basadas en Taylor Swift y Travis Kelce, ficciones que, aunque no los mencionan directamente, se nutren de su historia de amor y la transforman en relatos de música, deporte y celebración.
Las películas inspiradas en Taylor Swift y Travis Kelce
Lifetime y Hallmark fueron las cadenas que apostaron por llevar la relación de Taylor Swift y Travis Kelce al cine, capturando la esencia de un romance que enamoró tanto a los Swifties como a los fanáticos del fútbol americano. Las películas inspiradas en esta historia de amor son:
- Christmas in the Spotlight: narra la historia de Bowyn, una estrella pop, y Drew, un jugador de fútbol americano. La trama recuerda inevitablemente al romance entre Taylor y Travis, mostrando los desafíos de mantener una relación bajo la mirada de los medios y las presiones de la fama. Incluye guiños sutiles para los fans, como la aparición de un jet privado que evoca las imágenes del avión de la cantante.
- Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story: ambientada en Kansas City, esta película mezcla humor, romance y tradiciones navideñas. Su protagonista es Alana, una fan de los Chiefs cuya familia compite por ser nombrada “Fanática del Año”. Allí conoce a Derrick, un empleado del equipo, y juntos protagonizan una historia de amor rodeada de espíritu festivo. La película incluye cameos de jugadores reales como Trey Smith y Mecole Hardman Jr., además de la participación especial de Donna Kelce, madre de Travis.
¿Dónde se pueden ver las películas inspiradas en Taylor Swift y Travis Kelce?
Tanto Christmas in the Spotlight como Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story se pueden ver en Prime Video. La plataforma de streaming incluye en su catálogo las producciones que se nutrieron de la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce, una de las parejas más inspiradoras de la música y el deporte.