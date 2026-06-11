Shakira se mostró ansiosa por su presentación en el Mundial 2026.

Shakira volvió a encender la expectativa global al mostrar la intimidad de sus preparativos para la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Consagrada históricamente como la reina indiscutida de los grandes eventos futbolísticos, la estrella colombiana será la encargada de musicalizar el inicio del gran evento de este jueves 11 de junio, donde interpretará en vivo la canción Dai Dai.

Se trata del track oficial elegida por la FIFA para este campeonato, en el cual Shakira colabora junto al artista nigeriano Burna Boy. A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió con sus millones de seguidores el detrás de escena de las horas previas al show.

Desde el asiento trasero de un auto en movimiento, Shakira se filmó cantando a capela un fragmento del esperado tema, dejando ver los niveles de ansiedad y entusiasmo que maneja antes de subir al escenario principal. "Estás a punto de llegar a la gloria, solo un paso más", reza la parte de la canción que decidió revelar en sus redes.

Al mismo tiempo, en uno de sus más recientes posteos de Instagram, la voz de Inevitable y Si Te Vas se mostró junto a sus decenas de bailarines en pleno ensayo horas antes de la gran ceremonia de apertura del Mundial. Con una musculosa atada en la cintura, unas calzas deportivas y zapatillas con plataformas, Shakira cantó y bailó en la cancha donde sucederá el gran show al que todo el mundo estará atento.

El despliegue de la ceremonia de apertura está programado para hoy a las 14:30 (hora de Argentina), momento en que el mundo entero verá la propuesta escénica de la barranquillera. Con esta nueva participación, Shakira expande su histórico romance con los mundiales, sumando una nueva pieza a su colección de himnos deportivos y prometiendo una apertura cargada de ritmo, fusión cultural y la energía que la caracteriza.

Shakira, en vivo.

Letra de la canción del Mundial en español

Sabías desde el día en que naciste

Que aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)

Ven, sigue tu deseo

Donde hay voluntad, hay un camino

Eres el dueño de ese fuego

Nadie puede quitártelo

Sudor y sangre para escribir tu historia

Así es como abriste el camino

Estás a punto de alcanzar la gloria

Solo un paso más

Todos los altibajos

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

La energía es contagiosa (ya sabes)

Y nunca nos falla (no, no)

Nadie se está cansando (yo sé)

Porque tienes ese fuego (ayo)

Sueña un poco más alto

Vamos, vamos, vamos

Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener

No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)

De la tierra y las lágrimas, hacemos oro

Somos más que carne y huesos

Todos los altibajos (altibajos)

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia

Sudáfrica, España, México, Japón

Corea, Países Bajos

Sabías desde el día en que naciste

Aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)