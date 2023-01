The Last of Us: 4 grandes diferencias entre el videojuego y la serie

Luego de la excelente recepción que tuvo el capítulo estreno de The Last of Us, un repaso por algunas diferencias que pueden establecerse entra la serie y el videojuego de acción.

20 de enero, 2023 | 17.52

Tras el arranque de The Last of Us en HBO Max, muchos fans destacaron el profundo respeto que la serie profesa por el videojuego original de Naughty Dog en el que se basa. Y es que algunas escenas del primer capítulo son una recreación exacta de la cinemática del juego de Play Station, aunque también hay detalles y tramas originales de la serie que expanden el universo creado por Bruce Straley y Neil Druckmann. Estas son cuatro de las diferencias fundamentales entre el juego y la serie que, hasta la fecha, presentó la ficción de HBO. La infección del Cordyceps no se transmite por esporas En el videojuego de The Last of Us, el virus del Cordyceps puede trasmitirse de dos formas distintas: a través de mordeduras y a través del aire. Ellie, por ejemplo, tiene la excepcional característica de ser inmune al virus al tener cicatrices de mordeduras que nunca se han transformado en infección, por lo que está a salvo de contagiarse. La trasmisión vía aérea por esporas es un factor muy importante de contagio en los videojuegos. Tanto es así, que los personajes deben de llevar mascarillas a la hora de salir a la calle, ya que el virus está, literalmente, en el aire. En la serie, sin embargo, Joel sí se tapa la cara... pero no para evitar contagiarse, sino para no respirar el desagradable y tóxico olor de los cadáveres incinerados de los contagiados. Por tanto, la mordedura de los infectados parece ser que es, hasta el momento, la única forma de contagio válida en la ficción de HBO. La serie se ambienta en 2023 En el videojuego los eventos de The Last of Us están ambientados en 2033, veinte años después de la irrupción del virus de los Cordyceps. En la serie, el año en el que comienza la historia de Joel y Ellie es actual 2023, es decir, una década más temprano que en el material original. Los tiempos entre la irrupción de la pandemia y la historia de Joel se respetan en ambas historias, siendo el prólogo del videojuego el mismo año que su lanzamiento, en 2013, y el de la serie diez años antes, en 2003. Sarah tiene más protagonismo en la serie La historia de la fallecida hija del protagonista, Sarah Miller, está un poco más desarrollada en la ficción de HBO que en el material original. En el videojuego de 2013, Sarah simplemente aparece en unas pocas escenas del prólogo, mientras que en la serie el estallido de la pandemia se relata a través de sus ojos. En la ficción, el espectador acompaña al personaje de Nico Parker en el colegio, la tienda de relojes donde le hace el regalo a su padre, la casa de los vecinos donde es testigo de los sangrientos asesinatos de la abuela contagiada. Prácticamente todo el prólogo del episodio piloto está protagonizado por Sarah, lo que hace aún más trágico su triste final, donde es asesinada por un soldado. La relación de Tommy y Joel En el prólogo de la ficción Tommy, el hermano de Joel, visita a Joel y Sarah en su casa, algo que jamás ocurre en los juegos de Naugthy Dog. De hecho, la relación entre los dos hermanos es bastante más fría en el videojuego que lo que hasta ahora se mostró en la serie. Según se puede ver en el primer capítulo de The Last of Us, Joel y Tommy siguen en contacto mientras el personaje de Pedro Pascal está dentro de la zona de cuarentena de Boston. Los hermanos se comunican por radio constantemente y es el silencio de Tommy durante varias semanas el que preocupa a Joel y le empuja a salir de la zona de cuarentena para comprobar que su hermano está a salvo. Con información de Europa Press.