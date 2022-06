Se fue de Sex and the City y llega a Netflix: así será la nueva serie de Kim Cattrall

Kim Cattrall, popular por su papel de Samantha Jones en la exitosa Sex and the City, confirmó la noticia sobre su futuro en Netflix.

Lejos de Sex and the City, la actriz Kim Cattrall emprende un nuevo desafío en Netflix.

La actriz inglesa Kim Cattrall formará parte del elenco de Glamorous, una próxima serie de Netflix en la que tendrá el rol de una exitosa empresaria de la industria cosmética. Todos los detalles sobre la serie que llegará a la plataforma de streaming.

Cattrall, popular por su papel de Samantha Jones en Sex and the City, será la estrella del proyecto que tendrá inicialmente 10 episodios y comenzará a filmarse en julio en Toronto, Canadá, informó el sitio especializado Variety. La serie cuenta la historia de Marco Mejia, interpretado por Ben Pierce, quien comienza a trabajar para la magnate de los cosméticos Madolyn Addison.

El envío estará a cargo de Jordon Nardino, que escribirá los guiones y será productor ejecutivo junto a Damon Wayans Jr. y Kameron Tarlow. Cinco veces nominada a los premios Emmy, Cattrall puso su voz en la sitcom How I Met Your Father y actúa también en la nueva versión de la serie Queer as Folk, además de protagonizar junto a Robert De Niro el drama próximo a estrenarse About My Father.

Sobre su distanciamiento del papel que la elevó a la fama, Samantha en la franquicia que inició con la serie Sex and the City, declaró en 2017 que se había alejado definitivamente del personaje y dijo que Sarah Jessica Parker “podría haber sido más amable” en cuanto a su decisión de no participar en una tercera película de Sex and the City. De su parte, Parker desmintió las versiones de una pelea con su coprotagonista.

Sex and the City: Sarah Jessica Parker habló sobre la ausencia de Kim Cattrall

And Just Like That, continuación de Sex and the City, llegó a su fin con el estreno de su décimo episodio en HBO Max. La ficción, protagonizada por tres de las cuatro estrellas de la serie original Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, no ha contado con la participación de Kim Cattrall. Y aunque el primer episodio ya desveló que su personaje, Samantha Jones, se había mudado a Londres, por lo que la puerta parece abierta a un posible regreso, no parece que este vaya a cristalizar si finalmente hay una segunda temporada.

En el último episodio Carrie (Sarah Jessica Parker) viaja a París para tirar las cenizas de Big (Chris Noth) en el río Sena. En la última secuencia se ve cómo manda un mensaje a Samantha y ambas acuerdan verse al día siguiente. Pese a este desenlace, no parece que haya posibilidades de que Kim Cattrall regrese a la franquicia. La actriz y Sarah Jessica Parker mantuvieron un enfrentamiento público y la británica dejó en claro que no regresaría. "No habrá más Sex and the City para mí", declaró en una entrevista con Piers Morgan en 2017.

¿Estaría de acuerdo la intérprete de Carrie Bradshaw en reencontrarse con su colega en una futura segunda temporada de And Just Like That? “No creo que lo estaría, porque la historia sobre cómo se siente ella respecto a esto es demasiado pública. No he participado en la polémica ni leído artículos, pero la gente me lo ha hecho saber”, fulminó Sarah Jessica Parker al respecto, descartando cualquier chance de volver a juntarse con Cattrall.

“Hay una línea muy clara entre Samantha y Kim. Samantha no se ha ido. Samantha está presente, y creo que lo hemos manejado mucho respeto y elegancia. No la hemos convertido en una villana. Ella es un ser humano con sentimientos sobre una relación, así que creo que encontramos una manera de abordarlo que era necesario e importante para las personas que la amaban”, cerró, distinguiendo la relación entre los personajes de la historia y el conflicto real que distanció a las actrices.