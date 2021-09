Netflix: La exitosa docuserie Tiger King tendrá una segunda temporada para fines de este año

La segunda parte del hit Tiger King llegará junto a otras 4 grandes propuestas de docuseries criminales que está preparando Netflix.

La exitosa serie documental de Netflix Tiger King, que narra la inverosímil pero verdadera historia sobre un extravagante y excéntrico criador de tigres estadounidense que termina envuelto en una trama criminal de homicidio por encargo, tendrá una segunda temporada que estrenará en la plataforma a fines de este año.

Según informó el sitio especializado Variety, la producción, que se convirtió en una de las más vistas por las audiencias de todo el mundo durante las primeras medidas de aislamiento implementadas a raíz de la entonces reciente pandemia de Covid-19, llegará a Netflix junto a otras cuatro docuseries del género criminal que tendrán su lanzamiento durante el 2022.

De acuerdo al comunicado de prensa difundido por la plataforma, esta entrega presentará "más locura y violencia", y contará con los realizadores Eric Goode y Rebecca Chaiklin nuevamente en la dirección, tras trabajo en los siete episodios de la primera temporada. Si bien no se sabe con certeza en qué momento de la historia se desarrollarán los eventos de Tiger King 2 (tal su título en inglés), las imágenes del trailer publicado durante las últimas horas en redes sociales muestran a Joe "Exotic" Maldonado-Passage -el principal personaje de la delirante narrativa- en la cárcel, donde se encuentra cumpliendo una condena de 17 años por el intento de asesinato por encargo de Carole Baskin, una antigua rival del rubro de crianza de grandes felinos.

La propuesta rápidamente se convirtió en un fenómeno para el público a través de su protagonista, quien no solo supo ser el propietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park en Oklahoma -un zoológico privado con más de 200 animales- sino un cantante de música country, amante de las armas y las explosiones, confeso polígamo gay con dos maridos y excandidato a gobernador. Centrada en su figura y con varios giros dramáticos, la serie desenvuelve con mucha destreza e ingenio un increíble y turbio relato en el que sale a la luz el mundo poco conocido de la red de zoológicos privados de Estados Unidos y la explotación de especies en extinción para el lucro personal.

Otras docuseries criminales que llegarán a Netflix

Además de la nueva temporada de Tiger King, la plataforma anunció que las próximas docuseries criminales que tienen previsto estrenar durante los próximos meses son The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman, que cuenta la historia de un infame estafador, y The Tinder Swindler, que investiga a un hombre que se hacía pasar por un multimillonario en la red social Tinder. Trust No One: The Hunt for the Crypto King, que sigue a un grupo de inversores vinculados a la misteriosa muerte del maestro de las criptomonedas Gerry Gotten, y Bad Vegan, centrada en la propietaria de un restaurante que fue estafada por un patrocinador, son los títulos que completan la lista.