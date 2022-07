Netflix: cuándo se estrena la temporada 5 de Stranger Things

El viernes pasado Netflix lanzó los últimos dos episodios de Stranger Things 4 y provocó un colapso de reproducciones. Tras el impactante final de temporada, los fanáticos se preguntan cómo seguirá la batalla entre Eleven y Vecna.

La cuarta temporada Stranger Things causa fascinación entre los suscriptores de Netflix y plantea el escenario para la batalla final en Hawkins entre Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos, y el malvado Vecna y su legión de monstruos. Tras el reciente estreno de los capítulos 8 y 9, los fans de la serie se preguntan cuándo llegará a la plataforma la quinta y última entrega.

Si bien los hermanos Duffer aseguraron a los fans que no tendrán que esperar tanto como entre las temporadas 3 y 4, todo apunta a que pasará al menos un año y medio o dos años hasta que llegue la quinta entrega. De esta manera, parece probable que la temporada 5 llegue en algún momento del verano de 2024, dejando un espacio de dos años con el lanzamiento de la temporada 4. Cabe destacar que aún no tiene fecha oficial de llegada al servicio de streaming y la grabación todavía no empezó.

"Durante la pausa de la pandemia de seis meses esbozamos la temporada 5 y la presentamos a Netflix. Todos habían estado presentes cuando lanzamos la serie por primera vez en 2015. Si bien éramos extraños entonces, ahora somos amigos, y hubo muchas lágrimas cuando terminó", declararon los hermanos Duffer a Variety respecto a la espera hasta la temporada 5.

Además, los showrunners agregaron: "Simplemente fue un viaje extraordinario para todos nosotros y, aunque es difícil creer que nos estamos acercando al final, nos sentimos increíblemente afortunados de tener socios tan increíbles. El espacio debería ser un poco más corto esta vez, debido al hecho de que ya tenemos un esquema inicial, y no habrá otra pausa forzada de seis meses". "La temporada 4 de Stranger Things llevará a los fans a una nueva comprensión de nuestra mitología que prepara el terreno para la temporada 5 de una manera que pueda satisfacer a los espectadores", explicó por su parte Matthew Thunell, ejecutivo de Netflix.

Stranger Things: el Monopoly de la serie arrojó un spoiler sobre el fin de un personaje

El tráiler del volumen dos anunció un enfrentamiento épico entre los héroes de Hawkins y Vecna, del que nadie saldrá indemne, pues se filtraron los nombres de los personajes que morirán en el final de tanda. En el adelanto pudo verse que la música será un factor fundamental para derrotar al salvaje mago demoníaco. La melodía rompe los grilletes de Vecna, así que estos dos episodios traerán algo de rock ochentero al Upside Down de la mano de Eddie (Joseph Quinn) y su guitarra.

Con esta información de base, un usuario de Twitter publicó una tarjeta del juego Monopoly basado en la exitosa serie, con una información clave que podría sellar el destino de Eddie, uno de los personajes más queridos de la cuarta temporada. "Tu valiente amigo Eddie toca su guitarra para alejar a un enjambre de Demobats de la guarida de Vecna", dice la tarjeta que da a entender que el personaje será usado de distracción para salvar al grupo. Ante esta revelación, la red se llenó de teorías que dan por muerto al amigo de Dustin.