Netflix ya cambió el nombre del actor en los créditos de la popular serie.

Elliot Page integrante del elenco coral protagónico de la exitosa serie juvenil de Netflix “The Umbrella Academy”, seguirá asumiendo allí el rol de Vanya Hargreeves, según informó hoy la plataforma. Así es que mientras Netflix ya actualiza el nombre del artista trans en los créditos de la serie, aseguró que Page seguirá en la ficción que prepara su tercera temporada y continuará con el mismo personaje, publicó hoy la agencia Europa Press.

Haciéndose eco de una nota de Variety, el texto recordó que en “The Umbrella Academy”, Vanya es una mujer cuyo superpoder consiste en desatar una fuerza devastadora que supera a los dones magníficos de los otros miembros de la singular familia (una hermana y cinco hermanos).

La estrella del filme “Juno” que le valió una nominación al Oscar, reveló ayer en su cuenta de Instagram: "Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cada vez que me acerco más a mí mismo y acepto quien soy completamente, sueño más, mi corazón crece más y yo crezco más”.

Asumida públicamente como lesbiana en 2014 y en matrimonio con la bailarina Emma Portner desde 2018, advirtió en su comunicación que a partir de ahora usará tanto los pronombres él como elle. "Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida. Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo", escribió Page.

"Pido paciencia. Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de que me siento profundamente feliz ahora mismo y sé el privilegio que tengo, pero también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, el odio, las 'bromas' y la violencia. Para ser claro, no estoy intentando reventar un momento que es feliz y que celebro, pero quiero mencionar la imagen completa", cerró Elliott Page en un comunicado emitido en su cuenta de Instagram.