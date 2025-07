Las mejores 100 series de la historia según IMDB para ver online, según la Inteligencia Artificial

Elegir una serie para matonear puede ser muy difícil, pero, entre las miles de opciones, la Inteligencia Artificial analizó las producciones de toda la historia basándose en datos de IMDB y definió cuáles son las mejores 100 series.

La Inteligencia Artificial de Google, Gemini, analizó las calificaciones de IMDb, la base de datos más grande y popular del mundo dedicada a la información sobre cine, televisión, videojuegos y contenido relacionado para definir a las mejores producciones de toda la historia.

Con su análisis, la IA elaboró una lista ideal para satisfacer a cualquier espectador exigente. Contiene desde historias épicas, dramas intensos, comedias ingeniosas y hasta thrillers que te mantienen al borde del asiento. Cada una de las producciones ha sido aclamada por la crítica y el público, consolidándose como verdaderas joyas. Así, las mejores 100 series de toda la historia son:

Breaking Bad

Planeta Tierra II

Hermanos de Sangre

Chernobyl

The Wire

Avatar: La leyenda de Aang

Los Soprano

Juego de Tronos

Rick y Morty

The Last of Us

Arcane

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Better Call Saul

Nuestra Planeta

Devuélveme la vida

Bluey

Cosmos: Una odisea de tiempo y espacio

Death Note

Scam 1992: The Harshad Mehta Story

Shahid

The Office (US)

Ataque a los Titanes

Hora de Aventura

BoJack Horseman

Fargo

El Último Baile

La Leyenda de Korra

Siempre hay sol en Filadelfia

Misterios sin resolver

Así nos ven

Ted Lasso

Sherlock

Peaky Blinders



Westworld

Stranger Things

Black Mirror

The Crown

Mindhunter

Narcos

House of Cards (US)

Ozark

Dexter

Los Simpson

Friends

Seinfeld

Dr. House

The X-Files

Battlestar Galactica

Firefly

Rome

Arrested Development

Freaks and Geeks

Mad Men

Community

Parks and Recreation

Veep

Curb Your Enthusiasm

Entourage

Band of Brothers

The Pacific

True Detective

Fleabag

Succession

Dark

Mr. Robot

La casa de papel

Oz

Six Feet Under

El ala oeste de la Casa Blanca

ER

Ley y orden: Unidad de víctimas especiales

Doctor Who

Buffy, la cazavampiros

Los 100

Vikingos

The Boys

The Mandalorian

Invincible

Severance

Andor

Only Murders in the Building

Yellowstone

Dopesick

The Queen's Gambit

Mare of Easttown

Line of Duty

Brooklyn Nine-Nine

Schitt's Creek

Gambito de Dama

Silicon Valley

The Marvelous Mrs. Maisel

Atlanta

Transparent

Orange Is the New Black

Downton Abbey

Sons of Anarchy

Breaking Bad: The El Camino Movie

El juego del calamar

Outlander