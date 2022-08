Keanu Reeves llega al mundo de las series de la mano de Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio

Keanu Reeves afrontará su primer gran protagónico en la televisión de la mano de Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. Cómo será The Devil in the White City, el nuevo thriller basado en hechos reales que promete dar que hablar.

Keanu Reeves protagonizará la miniserie The Devil in the White City (El diablo en la Ciudad Blanca), la primera serie de televisión en la que tendrá un papel principal. Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese serán los productores de esta adaptación del 'best seller' publicado en 2002 por el periodista estadounidense Erik Larson y que recoge los crímenes del considerado primer asesino en serie de la historia de Estados Unidos.

La adaptación de la novela, que se desarrolló como una película desde que DiCaprio adquirió sus derechos en 2010 -Paramount era el estudio que estaba tras el proyecto con Scorsese en la dirección y el propio DiCaprio como protagonista-, finalmente será una serie de tan solo dos capítulos que contará con Sam Shaw (Castle Rock, Masters of Sex) como guionista, showrunner y productor ejecutivo y con Tod Field (Juegos secretos, En la habitación) como director, según informa The Hollywood Reporter.

The Devil in the White City (El diablo en la Ciudad Blanca) seguirá los pasos del Doctor Henry Howard Holmes, un hombre cuyo verdadero nombre era Herman Webster Mudgett y que, a finales del siglo XIX confesó una veintena de asesinatos, aunque hay investigaciones que le atribuyen hasta 300 crímenes en el horrible hotel con aspecto de fortaleza medieval que construyó para perpetrar sus asesinatos, el infame 'Castillo de Holmes'. Curiosamente, Reeves no intepretará al Doctor Holmes, sino que el protagonista de las sagas Matrix y John Wick encarnará a Daniel Hudson Burnham, el arquitecto principal al que el asesino mandó construir su terrible guarida.

"Los dos eran inteligentes y tozudos, y el afán de triunfar los empujó cada vez más lejos: el arquitecto Daniel Hudson Burnham recibió el encargo de diseñar y construir los pabellones de la Exposición Universal de Chicago, que abriría sus puertas en mayo de 1893; Henry H. Holmes era médico y decidió aplicar sus conocimientos durante el evento expositivo de la manera más cruel. Mientras Burnham levantaba las paredes de unos palacios espectaculares, Holmes mandó construir, en los sótanos de su casa, unas salas de tortura en las que encontrarían la muerte un sinfín de mujeres", reza la sinopsis oficial del libro.

Dónde se estrenará la serie y cuándo será la fecha de estreno

La serie se estrenará en Estados Unidos en la plataforma Hulu, propiedad de Disney, por lo que todo indica que en España se verá en Disney+ dentro de su marca Star y en Latinoamérica a través del servicio de Star+. Por el momento no hay una fecha de estreno definida.