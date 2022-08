José Larralde fulminó a los productores de la exitosa serie Breking Bad

El folclorista argentino arremetió con dureza contra la consagrada serie Breaking Bad, que narra la historia de Walter White, un profesor de química con los días contados que se inicia en la venta de meta anfetaminas.

El folclorista José Larralde aseguró que no cobró nada por la inclusión de su tema Quimey Neuquén en el último episodio de la exitosa serie Breaking Bad. El descargo del artista y la dura acusación a los productores del consagrado show de la televisión.

"Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor éste (el personaje Walter White) aparezco yo cantando Quimey Neuquén. Y yo digo, 'qué tiene que ver en el norte de México Quimey Neuquén... pero no cobré un mango... no me dieron un mango por eso", sostuvo el "Pampa" en un video publicado en YouTube subido por el usuario Hebert Coello.

"Dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos... qué raro, ¿no?", acotó el compositor de himnos del folclore como Cosas que pasan y Grito Changa. A su vez, uno de los máximos exponentes vivos de la música de raíz argentina afirmó que está "rascando en el fondo de la olla", debido a que no tiene trabajo, y que sus hijos, que trabajan de forma independiente, se encuentran en la misma situación.

"Qué te voy a contar si a todos los que están viendo les debe estar pasando lo mismo”, sostuvo el músico de 84 años, nacido en la bonaerense Huanguelén, mientras se recupera de una caída que le dejó lastimado el brazo. Larralde era símbolo de lo popular, con actuaciones en grandes festivales y hasta el protagónico, en 1971, en Santos Vega, filme dirigido por Carlos Borcosque. Sin embargo, y pese a la fama, a mediados de los 80, se alejó de la industria musical y continuar su carrera de forma independiente, sin uso de la prensa (no da entrevistas) y con la ayuda del boca en boca.

Breaking Bad: el actor Matthew Broderick fue la primera opción para interpretar a Walter White

Breaking Bad es considerada una de las mejores series de la historia. El drama creado por Vince Gilligan fue transmitido por la cadena AMC entre 2008 y 2013, captando la atención de millones de personas en todo el mundo. La trágica historia de Walter White no fue pensada para Bryan Cranston, quien compuso el mejor rol de su carrera, en el inicio, sino para el actor Matthew Broderick.

Cranston no estuvo en la primera, segunda o tercera opción de los showrunners de Breaking Bad, a pesar de que hoy nos costaría imaginar a otro intérprete siendo un profesor de química devenido en el narcotraficante más peligroso de los Estados Unidos. Heisenberg estaba escrito para el actor Matthew Broderick, que venía de triunfar en varios largometrajes para toda la familia. Los productores le ofrecieron el papel junto con una copia del guión, pero fue Broderick quien rechazó el trabajo. Años después, el actor reveló que no quiso hacer el papel porque "no tenía intenciones de aparecer en un show televisivo en donde su personaje tenga el nivel de maldad y cinismo que tenía Heisenberg".