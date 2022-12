Jodie Foster es la protagonista de True Detective: Night Country en el primer teaser que lanzó HBO

La respetada actriz ganadora al Oscar por su trabajo en El silencio de los inocentes protagonizará la cuarta temporada de la serie True Detective.

True Detective se convirtió en un éxito en 2014 gracias a una primera temporada protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. La serie antológica sumó una segunda y tercera entrega que no tuvieron el mismo éxito de crítica, pero HBO Max volvió a apostar por la producción con una cuarta temporada que estará encabezada por Jodie Foster.

La plataforma de streaming ha publicado un vídeo de sus estrenos de cara a 2023, clip que incluye un vistazo a Foster en True Detective: Night Country. "Cuando cae la larga noche de invierno en Ennis, Alaska, los ocho hombres que operan la Estación de Investigación del Ártico Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) deben confrontar su pasado y las oscuras verdades que yacen bajo el hielo del Ártico", reza la sinopsis oficial. Además de las mencionadas actrices, el elenco también incluye a John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc y Joel D. Montgrand.

Por su parte, Issa López es la showrunner, guionista y directora de la temporada. El adelanto de HBO Max también incluye imágenes de The Last of Us, Sucession, Perry Mason o La edad dorada, entre otras producciones.

True Detective, una ficción que empezó bien y se deshilachó con el correr de sus temporadas

True Detective estrenó en 2014 con los protagónicos de Matthew McConaughey y Woody Harrelson como los detectives "Rust" Cole y Martin Hart, una dupla desigual entre la corrección y la rebeldía que, tras enfrentar un cruento caso de homicidio en 1995, padecen casi dos décadas después las duras consecuencias emocionales de la investigación. La propuesta, que exploraba con una lente profunda y sensible temas como el pesimismo, la masculinidad y el cristianismo, resultó un éxito entre la crítica y las audiencias de HBO y dio el pie para la producción de dos temporadas siguientes. La primera temporada se llevó cinco premios Emmy, incluidos los galardones a mejor dirección para Cary Joji Fukunaga y mejor reparto.

La segunda, no tan bien recibida, tuvo a Colin Farrell y Rachel McAdams en los papeles principales como dos policías de California que deben cooperar frente al ascenso de un capo criminal interpretado por Vince Vaughn; mientras que la tercera, que obtuvo mejores reseñas, contó con el dos veces ganador del Oscar Mahershala Ali y Stephen Dorff a la cabeza de una dura historia de dos niños perdidos en la montañosa región de los Ozarks estadounidenses.