El misterio llega a su fin: Los Simpson revelarán cómo predicen el futuro

Uno de los mayores misterios de Los Simpson finalmente tendrá respuesta -según palabras de su actual showrunner- más pronto que lo que los fans hubiesen imaginado.

A lo largo de sus 33 temporadas, Los Simpson se ganaron la fama de predecir el futuro. Su mirada ácida de la sociedad muchas veces coincidió con hechos, eventos y personajes que saltaron de la ficción a la realidad en situaciones extrañamente similares a la serie. Y parece que, finalmente, este misterio tendrá una respuesta para todos los fanáticos.

En una entrevista con Deadline, el actual showrunner del programa televisivo animado, Matt Selman, explicó que uno de los episodios de la próxima temporada, la 34, se centrará en ese poder de adivinación: “Tenemos un episodio conceptual con un montón de cosas locas, pero que tiene una explicación de cómo Los Simpson puede predecir el futuro. Estoy deseando verlo; ojalá sea la secuela espiritual del genial Detrás de las risas”.

También, el showrunner contó algunas de las novedades de la temporada 34, como la presencia de dos capítulos de La casita del horror en lugar de un solo especial de Halloween: la serie animé Death Note y la película IT (con el payaso Krusty como Pennywise) serán algunas de las parodias a clásicos del género que hará la querida serie animada. Por último, anunció que entre los cameos de grandes estrellas figuran Simu Liu (Shang-Chi) y Melissa McCarthy (Damas en guerra, Can you Ever Forgive Me?), las cuales pondrán su voz al novio perfecto de Lisa en el futuro y a una niña que roba el corazón de abuelo respectivamente.

La última predicción importante de Los Simpson fue en el episodio Marge in Chains, porque trata sobre un virus similar a la gripe que se apodera de toda la ciudad de Springfield y que empeora de manera progresiva, por lo que se busca una vacuna para detenerlo. Con el estallido de la pandemia de COVID-19, el capítulo tomó una dimensión escalofriante en el registro de predicciones de la serie. La temporada 34 llegará a la pantalla estadounidense el próximo 25 de septiembre y más tarde arribará al resto de los países a través de las plataformas Disney+ y Star+.

Furor por una teoría de Los Simpson que asegura que Homero está en coma desde 1993

De todas las teorías que existen, una en específico llamó la atención de los usuarios de Reddit: que el protagonista, Homero Simpson, estaría en coma desde 1993. Según esta teoría, hay un punto de la serie que representa un antes y un después en la trama: el capítulo titulado Homero, el hereje, en el que Homero entra en coma. Se dice que a partir de entonces, toda la historia que sigue habría sido parte de un sueño. A pesar de que en aquel capítulo Homero despierta y sigue con su vida, varios de sus fanáticos creen que “nada en la serie vuelve a ser igual” desde entonces.

En este capítulo, Homero llega al cielo y tiene una conversación con Dios, quien le dice que morirá en los próximos seis meses. “Homero se quedó en coma en una parte de la serie y todo lo que ocurre después solo pasa en su mente. Te voy a explicar por qué”, comienza la explicación publicada por el usuario de Reddit.

“Seis meses después se lanzó un episodio que se llama ‘A esto hemos llegado’, donde Homero y Bart se juegan bromas muy pesadas. Homero termina en coma, aunque luego despierta. Nada en la serie vuelve a ser igual”, señala. En este sentido, el fanático de Los Simpson destaca que, a partir de ese momento, hay un giro en la trama narrativa, los capítulos se vuelven más extraños y los personajes dejan de crecer y se quedan detenidos en el tiempo. Hasta ahora, el creador de la serie, Matt Groening, no hizo ninguna aclaración sobre esta teoría, por lo que todavía no hay forma de saber si es cierta.