American Horror Story lanzó trailer oficial de su 10° temporada y presentó a todos sus personajes

En el reparto de la nueva entrega de AHS, clásico antológico de horror, vuelven caras conocidas como Kathy Bates, Frances Conroy y Evan Peters, y la incorporación de Macaulay Culkin, recordado por Mi pobre angelito.

FX lanzó el trailer oficial y presentó a todos los personajes de Double Feature, la nueva y escalofriante entrega de la serie antológica American Horror Storie. En su décima temporada la serie de Ryan Murphy dará un giro 360° al contar con un multitudinario elenco en una historia ambiciosa que alternará en dos líneas temporales.

La primera de estas dos "mini temporadas" estará ambientada cerca del mar y la segunda cerca de la arena, aunque se desconoce si habrá alguna conexión entre ambas. Los actores y actrices que protagonizarán la primera parte de la temporada (conocida como 'Red Tie') ya habían sido anunciados (Finn Wittrock, Lily Rabe, Ryan Kiera Armstrong, Frances Conroy, Evan Peters, Sarah Paulson, Billie Lourd, Angelica Ross, Leslie Grossman y Macaulay Culkin), pero ahora también se conocieron quiénes protagonizarán la segunda parte (conocida como 'Death Valley').

Hay algunos nombres que repetirán por partida doble, como Paulson, Grossman y Rabe, y otros que se unen a la fiesta: Neal McDonough, Kaia Gerber, Nico Greetham, Rachel Hilson, Rebecca Dayan, Angelica Ross y Cody Fern. De nuevo, Murphy reúne a un enorme elenco para su enigmática nueva temporada de AHS. La trama de la primera parte sigue al escritor en apuros Harry Gardner (Wittrock), su esposa embarazada Doris (Rabe) y su hija, que se mudan a una casa en la playa aislada durante el invierno.

Por otro lado la segunda parte, al parecer, se centrará en una especie de encubrimiento alienígena. Todo lo que sabemos por el momento es que alternará entre dos líneas temporales, una con el presidente Dwight D. Eisenhower (McDonough) enfrentándose a una misteriosa mujer levitando en un hospital en la década de 1950 antes de supervisar la autopsia de un extraterrestre, y la otra en el presente con otros personajes siendo aterrorizados por una entidad extraña.

Macaulay Culkin, la gran incognita de American Horror Story: ¿Cómo será su personaje?

Aunque poco se sabe de la nueva temporada de American Horror Story, lo que si genera mucha expectativa en el círculo de fanáticos es cómo será la participación de Macaulay Culkin, la estrella de la popular Mi pobre angelito y la incorporación más llamativa que ha hecho la serie. Hasta ahora, cuando el productor Ryan Murphy reveló información jugosa sobre el personaje: "Tiene sexo muy loco y erótico con Kathy Bates".

En declaraciones a E! News, Murphy (creador de otros grandes éxitos como Glee, Pose, Feud y American Crime Story, entre otras) habló de lo salvaje que será este papel. "Surgió porque es como siempre hago las cosas, siempre me ha encantado el trabajo de Macaulay Culkin. Me encanta todo lo que hizo, me encanta su interpretación en 'Solo en casa', también me encantaron sus trabajos más antiguos y los más recientes. Y no ha trabajado en mucho tiempo", dijo.

“La cosa es que yo tenía este papel muy, muy genial. Y pedí hablar con él por teléfono y me dijo que estaba bien. Nunca dejo que la gente lea cosas cuando hago castings, por lo general. Le dije: 'OK, este es el pitch'. Y le conté cosas sobre el personaje, le dije que tiene sexo muy loco y erótico con Kathy Bates y que hace otras cosas. Entonces me dijo: 'Parece un papel para el que nací'. Me dijo que sí en ese mismo momento", agregó, sembrando intriga por lo que se verá en la pantalla chica.