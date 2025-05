A qué hora se estrena el quinto capítulo de The Last of Us 2: dónde verloA qué hora se estrena el quinto capítulo de The Last of Us 2: dónde verlo A qué hora se estrena el quinto capítulo de The Last Of Us este domingo 11 de mayo. Todos los detalles de la serie furor que se emite por HBO Max.

11 de mayo, 2025 | 15.12 A qué hora se estrena el capítulo 5 de The Last Of Us. The Last Of Us es una de las series del momento basada en la trama del juego homónimo, muy conocido entre los aficionados a ese tipo de entretenimientos, que estrena un capítulo por domingo a través de la plataforma de HBO Max. El pasado 13 de abril comenzó la segunda temporada de la tira y este domingo 11 de mayo se lanzará el episodio 5, por lo que hay expectativa entre los fanáticos de la mega producción audiovisual. Tras la reciente muerte de uno de los personajes más icónicos de la serie, el furor del público por saber qué pasará en el próximo capítulo creció exponencialmente. Es por eso que los fanáticos argentinos podrán ver la quinta entrega este domingo 11 de mayo a partir de las 22 horas, mediante la plataforma de streaming HBO Max. Luego de la emisión del cuarto capítulo, la plataforma lanzó un anticipo de lo que se verá en la noche del domingo 11 de mayo, acompañado de memes y reacciones al embarazo de Dina y a la aparición de dos facciones enfrentadas: los Lobos del WLF y los Serafitas. En el clip puede interpretarse que Dina le plantea a Ellie una decisión clave: seguir juntas en la búsqueda de Abby o que ella regrese a Jackson para no continuar arriesgándose. También se muestran pistas sobre Hanrahan, posible mano derecha de Isaac dentro del Frente. Hacia el final del adelanto, una mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada, afirma que “hay algo en el aire”. MÁS INFO Series Dura menos de dos horas y podría ser el éxito de Netflix del 2025 Los pasos a seguir para ver The Last of Us en HBO Max Visitá la página web de Max: lo primero que tenés que hacer es ingresar al sitio web oficial de Max. Registrate: una vez dentro de la plataforma, buscá la opción de "Registrarse" o "Crear cuenta". Se te pedirá que ingreses una dirección de correo electrónico válida y elijas una contraseña segura. También deberás proporcionar algunos datos personales como tu nombre y fecha de nacimiento. Seleccioná un plan: la plataforma de streaming ofrece diferentes planes de suscripción con distintas características y precios. Tené en cuenta que algunos planes pueden incluir contenido adicional o te permiten la visualización en más dispositivos. Realizá el pago: una vez seleccionado el plan, vas a tener que proporcionar los datos de tu tarjeta de crédito o débito para realizar el pago. Max acepta diferentes métodos de pago, así que verificá las opciones disponibles en tu país. Activá tu cuenta: es posible que Max te envíe un correo electrónico de confirmación para activar tu cuenta. Seguí las instrucciones que se indican en el correo para completar el proceso. Buscá "The Last of Us": con tu cuenta ya activada, vas a poder acceder al catálogo completo de Max. Utilizá el buscador de la plataforma para encontrar la serie The Last of Us. También es posible que la encuentres entre los títulos más populares y los recién agregados al catálogo. The Last Of Us es una de las series del momento furor en las plataformas. ¿Qué insecto argentino inspiró a los extraterrestres de la serie de El Eternauta? Uno de los grandes protagonistas de la serie de El Eternauta son los insectos extraterrestres que aparecen en varias partes de la Ciudad de Buenos Aires como también de la Provincia, debido a que secuestran a sobrevivientes para luego usarlos con ciertos fines que la trama todavía no reveló. La inspiración viene de un pequeño ser vivo que está presente en diferentes puntos de la Argentina. La forma en la que los "bichos" son presentados en la serie es más que interesante, porque primero se juega con su presencia sin mostrarlos de manera directa. Esto permite que el espectador genere una imagen mental y que luego deberá comparar con lo que observa. Su rol dentro de la historia es clave debido a que produce uno de los enfrentamientos más impactantes, musicalizado con una canción de Mercedes Sosa. "Hablemos de cascarudos! ( Diloboderus abderus) Un insecto tan reconocible en la argentina que en ellos se inspiró Oesterheld para El Eternauta. En esta foto vemos la diferencia entre machos (izquierda) y hembras (derecha)", expresó HagoBiologia, como figura su usuario de X (Ex Twitter). De hecho, el comic menciona la presencia de estos seres por medio del nombre de "Cascarudos", y muchas personas que tomaron contacto con la historia le colocaron el mismo nombre al verlos por primera vez. Son insectos pequeños que viven principalmente en la Argentina, pero se pueden encontrar en varias regiones de Uruguay, Perú, Brasil, Paraguay y Bolivia. Se trata de una especie que cuenta con dimorfismo sexual, debido a que los machos son identificados con un tono gris y negro además de un cuerno más que pronunciado. Mientras que las hembras disponen de un color negro más oscuro, no llevan cuerno y cuentan con la capacidad de volar. TWITTER

