Dónde ver online The Last of Us, temporada 1 y temporada 2.

Desde su lanzamiento en 2013, The Last of Us se convirtió en uno de los videojuegos más exitosos y aclamados por la crítica en la historia de PlayStation. Su narrativa intensa, personajes complejos y ambientación postapocalíptica conquistaron a millones de jugadores en todo el mundo. En 2023, la historia dio un nuevo salto con el estreno de su adaptación televisiva, que rápidamente se posicionó como una de las series más vistas y comentadas del año. Si todavía no te sumaste al fenómeno, hay una plataforma de streaming donde podés ponerte al día y prepararte para lo que viene. Dónde ver online The Last of Us, temporada 1 y temporada 2 Tanto la temporada 1 como la esperada temporada 2 de The Last of Us están disponibles en Max, la plataforma de streaming de HBO. Los nuevos episodios se estrenarán de manera semanal, tal como ocurrió en la primera entrega. The Last of Us temporada 2 se estrena semanalmente en Max. Para acceder a la serie, es necesario contar con una suscripción activa a Max, que ofrece diferentes planes según el tipo de experiencia que prefieras: con o sin publicidad, y con posibilidad de descargas para ver contenido offline. A continuación te explicamos los pasos a seguir: Visitá la página web de Max: lo primero que tenés que hacer es ingresar al sitio web oficial de Max. Registrate: una vez dentro de la plataforma, buscá la opción de "Registrarse" o "Crear cuenta". Se te pedirá que ingreses una dirección de correo electrónico válida y elijas una contraseña segura. También deberás proporcionar algunos datos personales como tu nombre y fecha de nacimiento. Seleccioná un plan: la plataforma de streaming ofrece diferentes planes de suscripción con distintas características y precios. Tené en cuenta que algunos planes pueden incluir contenido adicional o te permiten la visualización en más dispositivos. Realizá el pago: una vez seleccionado el plan, vas a tener que proporcionar los datos de tu tarjeta de crédito o débito para realizar el pago. Max acepta diferentes métodos de pago, así que verificá las opciones disponibles en tu país. Activá tu cuenta: es posible que Max te envíe un correo electrónico de confirmación para activar tu cuenta. Seguí las instrucciones que se indican en el correo para completar el proceso. Buscá "The Last of Us": con tu cuenta ya activada, vas a poder acceder al catálogo completo de Max. Utilizá el buscador de la plataforma para encontrar la serie The Last of Us. También es posible que la encuentres entre los títulos más populares y los recién agregados al catálogo.