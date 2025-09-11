Teenage Fanclub debutó en suelo porteño con un show fluido y cargado de armonías

Teenage Fanclub debutó en Buenos Aires (PH: Tatuyazkib).

Teenage Fanclub llegó a Buenos Aires en el fin de su gira mundial por Nothing Lasts Forever (2023), su más reciente trabajo discográfico, con un show en el que hizo un repaso por su extensa discografía -que incluye más de una decena de discos-, plagada de armonías vocales, legado pop y canciones redondas. Una visita que se hizo esperar pero acorde a la leyenda que forjaron gracias a sus casi 40 años de trayectoria.

Pero no solo el público disfrutó de una de las bandas preferidas de Kurt Cobain y Liam Gallagher, sino que se vio a los mismos escoceses pasarla más que bien en una visita que tardó 40 años. Un concierto que quedará para el recuerdo de todos los presentes: así como los argentinos se emocionaron con legendarias composiciones power pop como Mellow Doubt, Metal Baby, Neil Jung y The Concept, el grupo comandado por Norman Blake y Raymond McGinley sin duda contará en su regreso cómo en el sur del planeta corearon un solo de guitarra y les cantaron el clásico "olé olé olé Teenage".

Teenage Fanclub debutó en Buenos Aires (PH: Tatuyazkib).

Si bien este año no habrá Primavera Sound Buenos Aires, la llegada de Teenage Fanclub al país fue a través de Primavera Club, ciclo curado que incluye otros tres recitales en la Ciudad. El debut de este ciclo no podría haber sido mejor, por lo que la vara quedó alta para los que se vienen y muchos de los que fueron al Complejo Art Media a ver a los escoceses se fueron pensando en qué otra banda podría llegar próximamente en Primavera Club.

Con la alternancia de la voz líder entre Blake y McGinley como bandera, el show fluyó en armonía entre la etapa más ruidosa y juvenil del grupo con su sonido más moderno y pop, deudor de bandas como The Beatles, The Beach Boys, The Byrds y Big Star. Para cerrar una velada tan tranquila como emotiva, Teenage Fanclub eligió hacerle un guiño a su carrera: concluyeron con Everything Flows, una de las primeras canciones de A Catholic Education, el álbum con el que debutaron allá por 1990.

Teenage Fanclub debutó en Buenos Aires (PH: Tatuyazkib).

Los próximos shows de Primavera Club Buenos Aires

Además del debut de Teenage Fanclub en suelo porteño, la avanzada de este año del Primavera Sound incluye otros artistas importantes. Tres conciertos imperdibles: