Entradas Lagwagon en Argentina 2025: precios y fecha de cuándo toca en el Teatro Flores

Lagwagon llega a Argentina.

La legendaria banda de punk rock Lagwagon aterriza en Argentina en el marco de su tour “Goin’ South 2025”. El grupo estadounidense con 35 años de trayectoria regresa a nuestro país para ofrecer un show exclusivo e icónico en el Teatro Flores de la Ciudad de Buenos Aires, para que el público puede disfrutar lo mejor de su música. Una posibilidad realmente única, por ser una agrupación que dejó realmente una huela importante en la historia del género.

En esta ocasión, la banda que acompañará a Lagwagon será Cigar, lo cual promete una noche llena de energía, emociones y grandes clásicos del punk rock que han consolidado a este grupo fundado en Goleta, Santa Bárbara, California, como uno de los nombres más destacados del género. El lugar elegido es uno de los más emblemáticos de la música, como lo es el Teatro Flores.

Cuándo tocan y por dónde comprar entradas para Landwagon en el Teatro Flores 2025

Landwagon tocan el próximo 13 de octubre en el Teatro Flores , ubicado en la Av. Rivadavia 7806.

, ubicado en la Las entradas se pueden comprar en passline.com.

Precios de entradas para Landwagon en el Teatro Flores 2025

Entradas generales: $85.000

Historia de Landwagon

La formación completa de Lagwagon.

Lagwagon es una de las bandas más emblemáticas del punk rock melódico y el skate punk, formada en 1990 en Goleta, California. Con un sonido caracterizado por la rapidez, la técnica y la melancolía, la banda marcó una era dentro del sello Fat Wreck Chords, convirtiéndose en una referencia indiscutida del punk de los ’90. Tras más de tres décadas de carrera, Lagwagon sigue siendo una pieza fundamental dentro de la historia del punk, con una legión de fans incondicionales en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Lagwagon ha lanzado discos icónicos como “Trashed” (1994), “Hoss” (1995) y “Let’s Talk About Feelings” (1998), que contienen himnos generacionales como “May 16”, “Violins” y “Razor Burn”, que no solo han perdurado en el tiempo, sino que también siguen siendo la banda sonora de toda una generación de fanáticos del punk. La combinación de potencia y sensibilidad en su música, junto con letras que navegan entre la ironía y la introspección, ha sido una de las claves de su longevidad y relevancia en la escena.

El sello distintivo de Lagwagon ha sido su capacidad para fusionar lo melódico con lo agresivo, lo que ha creado una conexión única con su audiencia. Y que a lo largo de los años sus miembros nunca han perdido su pasión por el punk, y continúan transmitiendo esa energía en cada uno de sus shows. La alineación original de la banda ha variado a lo largo de los años, pero su esencia sigue intacta.