Entradas Los Palmeras y el "Puma" Rodríguez en el Movistar Arena 2025: precios y fecha de cuándo tocan

Los Palmeras junto al Puma Rodríguez.

Los Palmeras y José Luis "El Puma" Rodríguez se juntan para brindar juntos un recital inolvidable. Dos íconos de la música popular latinoamericana en un mismo escenario, promete ser una experiencia inolvidable cargada de emoción, ritmo y grandes clásicos. Unidos van a poder repasar los grandes éxitos de su carrera y darles un color diferente desde sus voces y miradas, en un show diferente a todo lo antes conocido.

Los Palmeras, con más de 50 años de carrera, siguen siendo un referente de la cumbia argentina, mientras que "El Puma" ha conquistado el mundo con su poderosa voz y su legado romántico. Este show será una oportunidad única de disfrutar de sus éxitos más emblemáticos en un solo escenario, con la magia de dos leyendas de la música. De esta manera, fusionarán el ritmo de la música santafecina con la venezonala.

Cuándo tocan Los Palmeras y el "Puma" Rodríguez en Movistar Arena 2025

Los Palmeras y el "Puma" Rodríguez tocan juntos el 22 de septiembre en el Movistar Arena ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Precios de Los Palmeras y el "Puma" Rodríguez en Movistar Arena 2025

Campo sentado: desde $70.000 a $75.000

Platea baja: desde $50.000 a $60.000

Platea alta: $45.000

Los Palmeras y el "Puma" Rodríguez: leyendas latinas

Dos leyendas juntas, "El Puma" y Cacho" Deicas.

Los Palmeras, la emblemática banda de cumbia oriunda de Santa Fe, Argentina, comenzó su carrera a fines de 1972, y hoy celebran 52 años de trayectoria ininterrumpida en la música. Con 52 discos y 39 singles en colaboración con los artistas más destacados de diversos géneros, la banda ha cosechado múltiples premios, incluidos 9 Premios Carlos Gardel, el Konex de platino y 2 premios Clave de Sol. Su presencia en escenarios icónicos como el Teatro Colón y el Movistar Arena de Buenos Aires, así como en diversos países, ratifica su estatus de leyenda. Reconocidos por su profesionalismo y rigurosidad, Los Palmeras siguen siendo un pilar fundamental de la música popular argentina.

Por su parte, José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como El Puma, es un referente indiscutido de la música latina. Desde sus inicios en bandas locales, su talento lo llevó a formar parte de la orquesta Billo's Caracas Boys, lo que marcó el inicio de su exitosa carrera como solista. Con éxitos inolvidables como Voy a perder la cabeza por tu amor y Dueño de nada, El Puma ha conquistado escenarios de todo el mundo. Su participación en festivales de renombre como Viña del Mar y San Remo ha dejado una huella imborrable en la historia de la música latina.