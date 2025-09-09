Nuevas entradas para Lali Espósito en Vélez diciembre 2025: dónde comprar y fecha de cuándo toca

Lali Espósito con la camiseta Argentina en Vélez.

Lali Espósito viene de brillar con dos noches inolvidables en el estadio de Vélez Sarsfield el pasado fin de semana. La artista atraviesa un gran presente y excelente año, en el que ya tuvo la oportunidad de llenar en cuatro oportunidades el José Amalfintani. Como si esto fuera poco, al finalizar el show realizó un anuncio que emocionó a sus fanáticos y es que tendrá un show más en el mismo recinto para celebrar el cierre de 2025.

La cantante tuvo dos noches inolvidables en el que cantó varios de sus grandes éxitos, realizó una reversión del tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Vencedores Vencidos e hizo una seña de tres con sus dedos, que muchos interpretaron como una referencia al escándalo de los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que salpica a la secretaria presidencial y hermana del mandatario nacional, Karina Milei.

Cuándo toca Lali Espósito en Vélez diciembre 2025

Lali Espósito va por su quinto Vélez del 2025.

Antes de interpretar su último tema en Vélez, Lali Espósito anunció que se presentará de nuevo el próximo 16 de diciembre. "Nos vemos el 16 de diciembre, carajo", gritó la cantante frente al público. Después, realizó un posteo en sus redes sociales en donde reconfirmó la fecha: "¡Nos reencontramos para cerrar este año increíble el 16 de diciembre acá mismo! ¡En Vélez! ¡Gracias por estos cuatro estadios repletos! ¡Vamos por ese quinto! Qué locura", celebró la artista.

Por dónde comprar entradas para Lali Espósito en Vélez diciembre 2025

En cuanto a la venta de entradas para la presentación de Lali en Vélez en diciembre, la preventa exclusiva con Galicia Visa estará disponible desde este miércoles 10 de septiembre a partir de las 15. Y la venta general, un día después, el jueves 11 de septiembre, también a las 15. Una posibilidad para no dejar pasar y poder ver en vivo a una de las grandes artistas argentinas del momento.

Los shows de Lali Espósito en 2025

Las presentaciones de la artista forman parte del "Lali tour 2025", impulsado por la cantante para promocionar su sexto álbum de estudio, No vayas a atender cuando el demonio llama (2025). En el último fin de semana se pudo ver a la cantante Tini Stoessel junto al futbolista de la Selección Argentina Rodrigo De Paul presenciando uno de los shows, así como a Peter Lanzani, ex pareja y amigo de Lali, que siempre que puede la acompaña.