Limp Bizkit llega a la Argentina 2025 como parte del Loserville Tour: entradas y fecha de cuándo toca

Vuelve Limp Bizkit a Argentina.

“Bienvenido a la jungla, punk, mirá a tu alrededor. Es Limp Bizkit...”. Este fragmento de My Generation (2000) captura la energía caótica e intensa de los shows de Limp Bizkit en el Loserville Tour, el proyecto del frontman Fred Durst que recorrió Estados Unidos y Europa en los últimos meses. Ahora, la gira —con la participación de Yungblud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff- finalmente confirma una fecha en Argentina y tocará en Parque Sarmiento, Buenos Aires.

Saltando a la fama en los 2000 con gorras rojas, riffs pesados y estribillos que combinaban furia y sarcasmo, Limp Bizkit se consolidó como uno de los nombres más icónicos del nu metal, fusionando rap, rock y una actitud burlona que marcó a toda una generación. La banda liderada por Fred Durst ha vendido más de 40 millones de discos y mantiene su energía intacta en el Loserville Tour, que comenzó en julio de 2024 y rápidamente se convirtió en un fenómeno.

Cuándo es la presentación de Limp Bizkit en Argentina 2025

Limp Bizkit se presenta el próximo 16 de diciembre en el Parque Sarmiento de Buenos Aires.

Precios de entradas para Limp Bizkit en Argentina 2025

Limp Bizkit en plena vigencia.

Entrada general: $180.000 más cargo de servicio.

Detalles de la gira de Limp Bizkit con Loserville Tour

En esta gira, la banda agotó entradas en estadios y revivió grandes éxitos como Break Stuff (2000) y Nookie (1999), además de sorprender con covers de Nirvana y Rage Against the Machine. Uno de los factores detrás del éxito de la gira es un movimiento que críticos y fans ya han identificado: el resurgimiento del nu metal. La banda se presentó en marzo de este año en el AO Arena de Manchester, Inglaterra, y recibió elogios de la prensa, que destacó la renovación de su audiencia. “La banda está viviendo un nuevo pico 30 años después. Cerca del 70% del público levanta la mano cuando Fred pregunta si es su primer show de Bizkit”, señaló la revista Kerrang!.

Uno de los invitados especiales que se suma al Loservile Tour en Latinoamérica es Yungblud, referente del rock de nueva generación, elogiado por leyendas como Ozzy Osbourne y Mick Jagger. A sus 27 años, el cantante y compositor británico acumula más de 3.400 millones de streams solo en Spotify, y cuenta con hits como Parents y 11 Minutes, además de colaboraciones pop punk con Avril Lavigne, Willow y Machine Gun Kelly. Actualmente promociona Idols (2025), su cuarto álbum de estudio.