Entradas para Virus en el Gran Rex 2026: precios y fecha de cuándo toca

La presentación ya tiene día y lugar definidos, con una fecha que genera gran expectativa entre el público.

El regreso de Virus al escenario porteño genera expectativa entre seguidores de distintas generaciones. La histórica banda del pop rock nacional anunció un show especial en el Teatro Gran Rex, con entradas ya disponibles y una propuesta que combina clásicos, celebración y una puesta pensada para repasar su trayectoria.

Lejos de tratarse de un recital más, la presentación forma parte de un momento significativo para el grupo. En esta ocasión, el espectáculo estará atravesado por un aniversario clave dentro de su discografía, con una selección de canciones que marcaron una época y continúan vigentes en la escena musical.

Cuándo toca Virus en el teatro gran rex

La esperada presentación de Virus en el Teatro Gran Rex ya tiene fecha confirmada: el show se llevará a cabo el 2 de mayo de 2026. La banda, liderada por Marcelo Moura junto a Mario Serra, se prepara para ofrecer una noche especial en uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los preparativos, los integrantes recorrieron el teatro junto a su equipo de producción para ultimar detalles de un espectáculo que promete combinar música, visuales e invitados especiales. La propuesta apunta a generar una experiencia integral, con momentos pensados tanto para el público histórico como para nuevas audiencias.

Precios de las entradas para Virus en el Gran Rex

Las entradas para ver a Virus en el Gran Rex ya se encuentran a la venta a través de la plataforma TuEntrada.com. Los valores varían según la ubicación dentro de la sala, con distintas opciones que se adaptan a diferentes preferencias.

Los precios confirmados son los siguientes:

Platea 3: 90.000 pesos.

Platea 4: 80.000 pesos.

Platea 5: 75.000 pesos.

Super Pullman 1: 85.000 pesos.

Super Pullman 2: 75.000 pesos.

Pullman 1: 70.000 pesos.

Pullman 2: 60.000 pesos.

Pullman 3: 55.000 pesos.

Pullman 4: 50.000 pesos.

La amplitud de ubicaciones permite acceder a la experiencia desde distintos sectores del teatro, manteniendo una oferta variada en cuanto a costos.

Un show especial por los 40 años de "Locura"

El recital tendrá como eje la celebración de los 40 años de Locura, uno de los discos más emblemáticos de la banda. Este trabajo marcó un punto de inflexión en la carrera de Virus y consolidó su identidad dentro del pop rock en español.

En este contexto, el show incluirá una selección de canciones de ese álbum, junto con otros grandes éxitos que forman parte del repertorio histórico del grupo. La puesta estará acompañada por una energía escénica que busca recrear el espíritu original, pero con una mirada actual.

Las localidades para el recital ya se encuentran a la venta, con una amplia variedad de precios según el sector elegido

Los clásicos de Virus que siguen vigentes

A lo largo de su trayectoria, Virus logró construir un cancionero que atraviesa generaciones. Temas como Luna de miel en la mano, Wadu Wadu, Pronta entrega, Me puedo programar y Amor descartable continúan presentes tanto en radios como en listas digitales.

La influencia de la banda se extiende desde los años 80 y 90 hasta la actualidad, impactando en numerosos artistas nacionales e internacionales. Su estilo, caracterizado por una mezcla de sofisticación pop y actitud disruptiva, se mantiene como referencia dentro del género.

Con este nuevo show en el Gran Rex, Virus reafirma su lugar en la música argentina y propone una noche que combina memoria, celebración y una conexión renovada con el público.