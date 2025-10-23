Entradas Fonso y Las Paritarias en el Konex 2025: precios y fecha de cuándo toca

Cuándo se presenta Fonso y Las Paritarias.

Después de girar por distintos puntos del país y previa a su presentación en el Music Wins, Fonso y Las Paritarias anunció una nueva fecha en CABA para cerrar su año predicando el espíritu nacional en todos los frentes. El 2025 marcó un antes y un después para el conjunto bonaerense. En la que significa su primera gira nacional y en palabras de ellos mismos, Fonso y Las Paritarias busca celebrar el "ADN argentino" y abrazar los "disgustos" de sus compatriotas en cada punto del país que lo convoca.

Este 2025 es su año más importante al momento, donde el conjunto ha pisado escenarios icónicos de Argentina como los de Cosquin Rock y Quilmes Rock, además de haber girado por Cuyo y el NOA en su primera gira nacional. En este marco, lanzó su álbum homónimo de Fonso y Las Paritarias, que es una nueva carta de amor a su patria. Reniega del consumismo, cuestiona la realidad que le rodea, anhela un presente más próspero y describe los sueños mundanos del ciudadano promedio.

Cuándo toca Fonso y Las Paritarias en el Konex 2025

Fonso y Las Paritarias se presentan el viernes 12 de diciembre en el Patio Konex .

Las entradas se pueden sacar por entradas.cckonex.org

Cuánto salen las entradas para Fonso y Las Paritarias

Plan Quinquenal $ 15.000 + service charge

Subsidio Paritario $ 17.000 + service charge

Última Tanda $ 20.000 + service charge

Origen de Fonso y Las Paritarias

Oriundo de Castelar y principal gestor del proyecto musical “Fonso y Las Paritarias”, Lucas Difonzo estrenó “Zugzwang”, su álbum debut, en 2015. Su irrupción en la industria, entonces como artista solista, se consolidó en escenarios nacionales previo al estreno de “Some Plays”, una segunda apuesta compuesta por 27 tracks. Respaldado por su propio público, el disco en vivo “Anmeldung” vio la luz en 2019, sucedido por el audiovisual “Wedding” (2020), un registro inmersivo de 17 piezas.

Luego, hacia el 2023, “Día del Trabajador” fue el siguiente trabajo del artista y respaldado por un grupo de músicos que realzan el espíritu del proyecto y enaltecen sus composiciones sin dejar de portar un mensaje, Fonso reacondicionó su identidad y se transformó en Fonso y Las Paritarias . El reciente paso del conjunto por los escenarios de Music Wins, Primavera Sound y Buena Vibra, le ha valido una gira federal durante el 2024 y una serie de warm-ups para artistas de renombre internacional como Pulp, Jungle, Black Midi y Franz Ferdinand, posicionándose como una de las apuestas más interesantes y de mayor proyección de la escena actual argentina.