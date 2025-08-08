Creamfields en Argentina 2025 con David Guetta: line up y artistas confirmados que tocan en esta edición

Creamfields Argentina 2025 no es solo un recital: es un ritual cultural que sigue creciendo.

El festival Creamfields Argentina 2025 ya empezó a generar pulsaciones antes de que suene la primera base. El próximo sábado 11 de octubre, el Parque de la Ciudad será el epicentro de un encuentro que combina beats globales, tecnología inmersiva y una puesta escénica de altísimo impacto. Todo bajo la consigna que lo consolidó como referencia: música electrónica sin fronteras.

Este año, el gran protagonista será nada menos que David Guetta, el DJ y productor francés con más de 40 millones de discos vendidos, dos premios Grammy y un historial de colaboraciones que va desde Sia hasta Black Eyed Peas. Su regreso a la Argentina se da en medio de una gira histórica que viene de romperla en Europa y promete una noche inolvidable en Buenos Aires.

Un line up de peso pesado

Además de Guetta, el cartel de Creamfields 2025 incluye a figuras de renombre global como Armin Van Buuren, Becky Hill, Claptone, Ben Klock, Miss Monique, Yotto, Mathame y Chris Liebing, entre otros. La diversidad de géneros —desde el techno más crudo hasta el house melódico— asegura una experiencia transversal y vibrante.

También habrá presencia local con artistas como Sol Ortega y Soldado, que ya dejaron su marca en ediciones anteriores. En total, más de 20 DJs desplegarán sus sets en una grilla que no da respiro, pensada para encender la pista desde la tarde hasta el amanecer.

Creamfields Argentina 2024.

Guetta y una gira que hace historia

El show de Guetta en Buenos Aires forma parte de una gira que viene haciendo ruido. El 21 de junio, el DJ tocó ante 65 mil personas en el Velódromo de Marsella, lo que marcó su regreso a la ciudad francesa después de 18 años. Allí combinó techno melódico, future rave y sus clásicos como Titanium y I’m Good. La frutilla del postre: una aparición sorpresa de los Black Eyed Peas, con quienes interpretó Pump It y I Gotta Feeling.

Este despliegue visual y musical será replicado en Buenos Aires, donde se espera una escenografía con instalaciones inmersivas, zonas chill out y una propuesta gastronómica pensada para todos los gustos. Creamfields no es solo un festival: es una experiencia sensorial total.

Entradas, organización y cómo pagar en cuotas

Los tickets para Creamfields ya están disponibles a través del sitio oficial de Entrada Uno. Como todos los años, se recomienda comprarlos con anticipación, ya que suele agotarse rápido. Además, los clientes del Banco Ciudad podrán acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas adheridas, un beneficio clave en este contexto económico.