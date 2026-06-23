Quentin Tarantino vuelve al cine con Tangled up in Blue, su nueva película junto a Kylie Minogue

Tarantino actuará junto a Kylie Minogue en Tangled up in Blue.

Quentin Tarantino volvió a llamar la atención de la prensa no por sus opiniones, sino por una fotografía en la que fue visto junto a la cantante australiana Kylie Minogue en medio de un rodaje. Por los primeros datos que empezaron a circular tras la foto, se trataría de una nueva película con la que el director de Kill Bill y Pulp Fiction volverá a actuar, mientras define cuál será su próximo proyecto en dirección.

Los rumores empezaron cuando las cámaras fotografiaron a Quentin Tarantino y a Kylie Minogue durante un rodaje realizado en Gales, donde transcurrirá parte de la nueva película de Jamie Adams que ya tiene nombre: Tangled up in Blue. El filme tendrá a varias figuras del entretenimiento internacional como Allison Williams, RZA, Jason Isaacs y Sofia Boutella.

Tarantino y Kylie Minogue durante el rodaje de Tangled up in Blue.

Por el momento no hay una sinopsis revelada del filme, así como tampoco hay una descripción de los personajes o una fecha posible de estreno. Sí se sabe que Tarantino y Minogue fueron vistos muy unidos durante el rodaje, por lo que no se descarta que compartan escenas.

Tarantino y Kylie Minogue durante el rodaje de Tangled up in Blue.

Cuál será la nueva película de Tarantino

La expectativa de los cinéfilos por ver a Quentin Tarantino nuevamente actuando se equipara a la intriga por saber cuál será su próximo proyecto como director de cine. Aunque el mismo dictaminó que pensaba retirarse de la industria tras completar diez largometrajes, por el momento no definió su nueva historia.

En principio, el décimo proyecto de Tarantino iba a ser The Film Critic, una película centrada en la figura de un crítico de cine, pero terminó por abandonarlo aún con el guion terminado y un proceso de trabajo de varios meses. Mientras define cuál será su próximo paso en la dirección de cine, Tarantino prepara The Popinjay Cavalier, una obra de teatro que estrenará en teatro y que está ambientada en la Europa de la década de 1830. "Es una alocada comedia de engaños y disfraces inspirada en las grandes epopeyas de capa y espada del teatro y el cine. Una grandiosa celebración del teatro y su romanticismo exagerado, narrada con el estilo característico de Tarantino y su inconfundible ingenio", indicó Deadline sobre la obra que verá la luz durante el 2027.