Netflix actualizó su catálogo.

De cara al fin de semana muchos planifican actividades, pero otros eligen quedarse en casa para hacer una maratón de series y películas en Netflix. Como su catálogo es extenso, los usuarios suelen recomendar en redes sociales qué ver en la plataforma de streaming.

Una de estas producciones es "Rebeca", una película del 2020 disponible en Netflix. Se trata de una nueva adaptación del clásico literario de Daphne du Maurier, que combina romance, intriga y tensión psicológica. La plataforma ofrece esta producción como una propuesta visualmente cuidada que revive el misterio gótico del original en clave contemporánea.

La película se estrenó en 2020. La dirección estuvo a cargo de Ben Wheatley, quien imprimió una versión moderna del relato. El guion fue elaborado por Jane Goldman, Joe Shrapnel y Anna Waterhouse, adaptando la novela homónima.

En cuanto a la música, fue compuesta por Clint Mansell, la fotografía estuvo a cargo de Laurie Rose y la edición de Jonathan Amos. La coproducción pertenece al Reino Unido y Estados Unidos, con Working Title Films y Big Talk Productions, y la película fue distribuida por Netflix.

¿De qué se trata "Rebeca"?

La historia gira en torno a una joven recién casada, interpretada por Lily James, quien se traslada a vivir con su esposo, el aristócrata Maxim de Winter, encarnado por Armie Hammer, en su majestuosa mansión en Cornualles llamada Manderley. Ella confronta la presencia persistente y ominosa de su difunta esposa, Rebeca, y lidia con la autoridad intimidante de la ama de llaves, la señora Danvers, interpretada por Kristin Scott Thomas



El elenco incluye además a Keeley Hawes, Ann Dowd, Sam Riley, Tom Goodman-Hill, Mark Lewis Jones, John Hollingworth y Bill Paterson. Además, se mantiene el linaje gótico de la historia original, aunque la versión de Wheatley incorpora un estilo visual más glamoroso y romántico.

Se trata de una nueva adaptación del clásico literario de Daphne du Maurier.

Las series y películas más vistas en Argentina hoy

Como cada día, el ranking de las series y películas en Argentina varía según los últimos estrenos y las producciones más comentadas en redes sociales.

Series:

En el barro Rehén Los ríos del destino Bon appetit majestad Merlina El marginal Katrina: contra viento y marea Muertos S.L. Pecados inconfesables El sinuoso camino del derecho

Películas: