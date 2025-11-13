Michael Jackson, la película: fecha de cuándo se estrena, video del tráiler y todo lo que se sabe

"Michael", protagonizada por Jafaar Jackson.

La biopic sobre Michael Jackson ya tiene fecha de estreno: llegará a los cines de Estados Unidos el 24 de abril de 2026. Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson (sobrino de Jackson), la película aspira a contar la ascendente trayectoria del artista a través del cine. Se muestran también las primeras imágenes que recrean sus icónicos momentos en escena, como el vídeo de “Thriller” y sus pasos de baile característicos.

La historia narra sus inicios en la música, su etapa con el grupo The Jackson 5, su salto como estrella mundial del pop y la manera en que reinventó los shows en vivo y los videoclips. Según el estudio, el objetivo no es solo retratar la música, sino adentrarse en la persona detrás del mito.

La vida de Michael Jackson

El avance de la película deja algunas pistas y también plantea preguntas. En el trailer se ve a Jackson en el estudio, trabajando con figuras destacadas de la industria, vistiendo sus atuendos clásicos y presentando los grandes momentos del escenario. Sin embargo, los pasajes más oscuros de su vida: como las acusaciones de abuso infantil, las controversias sobre su cambio de piel y otros conflictos internos, no aparecen claramente en el adelanto.

Su hija Paris Jackson ha declarado que no tuvo participación real en el proyecto y que el guion contiene “muchas imprecisiones”. También se ha señalado que la producción enfrentó problemas legales vinculados a una demanda antigua que impedía dramatizar ciertos hechos, lo que habría generado regrabaciones.

Jafaar Jackson, sobrino del cantante, interpretará a Michael Jackson.

Entonces, ¿qué sabremos de nuevo sobre Michael Jackson? El film promete mostrar imágenes detalladas de sus giras, estudios de grabación, coreografías, vestuario y la mecánica detrás de sus vídeos y presentaciones. Se ve la ambición artística, la presión que vivía, su deseo de redefinir el espectáculo. Pero lo que aún no está claro es cuánto se abordará su crisis personal, sus conflictos y las acusaciones que marcan su legado. Algunos críticos advierten que la película parece inclinarse más hacia la celebración que el cuestionamiento.

La biopic Michael se perfila como un retrato que dará mucho para hablar y debatir, que seguro será visualmente potente, con estreno fijo en abril de 2026, y un elenco interesante que incluye a personas como Nia Long, Colman Domingo, Laura Harrier y Miles Teller. Pero también llega envuelta en controversia: cuánto mostrará de su lado humano y cuánto omitirá de sus sombras aún está por verse.