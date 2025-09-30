De qué murió Michael Jackson: los últimos días del histórico "rey del pop"

Michael Jackson en una de sus últimas presentaciones en Estados Unidos,

Michael Jackson fue una de las voces más aclamadas de la historia de la música. Considerado el "Rey del pop", su legado permanece vigente hasta el día de hoy. Sin embargo, su figura también tuvo fuerte centralidad por las fuertes controversias y sospechas que atravesó, como la de su relación con niños en su mansión y la utilización de psicofármacos.

Uno de los grandes misterios que dejó fue el de su muerte, ocurrida de manera repentinamente cuando tenía solo 50 años. Esto despertó todo tipo de comentarios con respecto a cuáles habían sido las causas de su deceso y un sinfín de mitos. Lo cierto es que su final reveló una macabra escena que al día de hoy genera polémica, habiendo llegado su muerte el 25 de junio de 2009.

Cómo fue la muerte de Michael Jackson: sus últimas horas

En cuanto a lo que fue el final del cantante Michael Jackson, el artista se encontraba en Los Ángeles preparando un show. Se despertó ese día en su mansión de Bel Air, Los Ángeles, agobiado por los 50 megashows que lo esperaban tres semanas después en Londres. Por la tarde tenía ensayo completo de This Is It en el Staples Center, con el coreógrafo Travis Pane y el director musical Michael Bearden. Con esfuerzo y sintiéndose mal, pudo ir a ensayar.

Michael Jackson en su último ensayo antes de morir.

Su médico personal, Conrad Murray, le había sugerido que parara de consumir propofol, un potente anestésico usado en cirugías, que él mismo le aplicaba a Jackson por vía endovenosa combinado con xilocaína. A la 1.30 am, en su mansión, el músico le pidió que volviera a hacerlo. Pero Murray optó por probar con pastillas. En ese momento, Jackson tomó 10 mg de Valium; a las 2, Ativan, una medicación contra la ansiedad; a las 3, otro sedante, llamado Versed. Entre las 5.30 y las 7.30, repitió las dosis de Ativan y Versed. Luego, le inyectó 25 miligramos de porpofol a las 10.40. Preocupado, diez minutos después notó que su paciente había dejado de respirar.

Las fotos de niños en la habitación de Michael Jackson.

Llamaron recién a medianoche al 911. Los paramédicos y los bomberos llegaron a la mansión de 100 North Carolwood Drive poco después. Encontraron a Michael Jackson inerte y sin signos vitales en su habitación de la planta superior. A las 2.26, en medio de la conmoción del personal ante una estrella que todos conocían, declararon a Michael Jackson oficialmente muerto.

La tétrica escena en qué encontraron a Michael Jackson

Las pastillas encontradas junto al cuerpo de Michael Jackson.

Los policías encontraron el cuerpo lleno de cicatrices y marcas -presuntamente de las incesantes cirugías estéticas-, pelado y con el cráneo cubierto de tintura negra, los labios tatuados de rosa, una delgadez extrema y los brazos llenos de pinchazos. También le vieron orificio cartilaginoso en lugar de la nariz, porque estaba sin la prótesis, yacía la muñeca algo macabra con la que Jackson dormía. Alrededor, una confusión de medicamentos, jeringas, goteros intravenosos, tubos de oxígeno, fotos de niños y notas.