Impacto en Hollywood por lo que reveló Paris, la hija de Michael Jackson: "Hace 5 años"

En sus palabras, dijo: "Hola, soy PK y fui alcohólica y adicta a la heroína. Hoy hace cinco años que dejé todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería quedarme corta. La gratitud apenas rasguña la superficie". Sus declaraciones generaron un gran impacto en Hollywood y a nivel global.

La joven artista también expresó su alegría por haber superado sus adicciones, mencionando que gracias a su sobriedad puede disfrutar de la música y experimentar todas las emociones plenamente. Reconoció que estuvo al borde de perderlo todo, pero ahora valora cada momento de su vida. “Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Tengo que hacer música.. Puedo sentir el corazón roto en toda su gloria. Siento el sol en mi piel y está caliente. He descubierto que la vida sigue sucediendo, independientemente de si estoy sobrio o no. Dios mío, no puedo creer que casi me lo perdí todo”, remarcó