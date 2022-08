Revelan qué hizo Michael Jackson antes de morir: "Usó 19"

Un nuevo documental sobre el polémico Michael Jackson develó uno de los momentos más oscuros en la vida del cantante de Thriller.

El reciente documental TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson reveló la difícil relación con las drogas que tuvo el artista en sus últimos días con vida. A casi 15 años de su muerte, la información que lleva un poco de luz en torno a la vida del polémico y galardonado autor de Thriller y Billie Jean, entre otros hits.

Según muestra el documental, Jackson usó 19 identificaciones falsas para obtener drogas y medicamentos, información sustentada por el testimonio del detective Orlando Martínez (detrás de la investigación por la muerte del cantante): “Las circunstancias habían conducido a su muerte durante años, y todos estos diferentes profesionales médicos le habían permitido a Michael dictar sus propios términos, obtener los medicamentos que quería, cuando los quería, donde los quería”.

Jackson murió en su casa de Los Ángeles tras un paro cardíaco que fue ocasionado por el propofol, un medicamento administrado diariamente, según indican los informes, por su médico, Conrad Murray. Por ello, el especialista fue declarado culpable de homicidio involuntario y pasó cuatro años en la cárcel. El documental hace un fino repaso por estos hechos y, además, revela que Michael había abusado de otras drogas, con el consentimiento de su equipo de médicos.

Lanzarán una edición de lujo de Thriller de Michael Jackson para celebrar su 40 aniversario

Un CD doble de lujo del emblemático disco Thriller, de Michael Jackson, que incluye el master original y un extra con demos y rarezas, saldrá a la venta el próximo 18 de noviembre, para celebrar el 40 aniversario de su lanzamiento, junto a otras 15 pistas adicionales disponibles digitalmente.

Sin embargo, a partir del próximo lunes ya podrá conocerse a través de plataformas uno de los diez bonus track que incluye la caja; y lo seguirán los otros nueve, a razón de uno cada lunes hasta la fecha de salida de la edición material. La presentación de esta edición de colección, a cargo de Sony Music y el Estate de Michael Jackson, guarda de la obra del fallecido artista, será acompañada de distintos eventos a nivel global que aún no han sido revelados.

Con clásicos como el tema que da nombre a la placa, Beat it, Billie Jean, Wanna Be Started Something y The Girl Is Mine -a dúo con Paul McCartney-, entre tantos, y la magistral producción de Quincy Jones, Thriller es el disco más vendido de todos los tiempos, en una cifra que supera los 100 millones de ejemplares. El álbum permaneció durante 500 semanas en la lista de discos más vendidos, pero fundamentalmente consagró a Michael Jackson como el "Rey del Pop".